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Бруклин Бекхэм встречается с девушкой, которая как две капли воды похожа на его мать

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм закрутил роман с 25-летней моделью и актрисой Фиби Торранс. Поклонники звездной семьи обратили внимание на невероятное внешнее сходство избранницы Бруклина с его матерью.
Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм
Бруклин и Виктория Бекхэм

Расставшись с моделью Ханой Кросс, Бруклин Бекхэм недолго горевал в одиночестве. На днях СМИ сообщили о его новом романе. Возлюбленной 20-летнего Бруклина стала модель Фиби Торранс, которая старше его на 5 лет.  

Фиби Торранс
Фиби Торранс

Торранс призналась, что в начале модельной карьеры зарабатывала на своем сходстве с Викторией Бекхэм: девушка принимала участие в фотосессиях, изображая экс-перчинку. Полученные деньги Фиби тратила на учебу в колледже.

Фиби Торранс, Виктория Бекхэм
Фиби Торранс и Виктория Бекхэм

Действительно, нельзя не заметить, что Фиби и Виктория выглядят как сестры: одинаковый цвет волос, схожие черты лица, особенно глаза и губы. 25-летняя модель отметила, что «никогда не думала, что сможет познакомиться со своим кумиром в реальности», но теперь мечта девушки сбылась.

Фиби Торранс, Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм и Фиби Торранс

Друзья подшучивают над парой, говоря, что у Бруклина налицо Эдипов комплекс, но сам парень не видит в этом ничего такого.

Виктория Бекхэм, Бруклин Бекхэм
Виктория и Бруклин Бекхэм

По информации издания Daily Mail, молодые люди только начали строить отношения и не спешат о них рассказывать прессе: комментарии ни Бруклин, ни Фиби пока не давали. Однако таблоидам известно, что у них уже было несколько свиданий.

Хана Кросс, Бруклин Бекхэм
Хана Кросс и Бруклин Бекхэм

Бывшую девушку Бруклина Хану Кросс также сравнивали с Викторией Бекхэм: многие издания, изучив стиль 21-летней модели, пришли к выводу, что она переняла множество стильных приемов именно у Виктории. 

  • Виктория Бекхэм, Бруклин Бекхэм
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    Новая девушка Бруклина Бекхэма старше его на 5 лет и невероятно похожа на Викторию Бекхэм
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Конечно, Фиби Торранс и Викторию Бекхэм еще не раз будут сравнивать в прессе, но складывается ощущение, что эта участь ждет любую девушку четы Бекхэмов — независимо от внешнего вида.

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21 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @brooklynbeckham, @phoebetorrance, @victoriabeckham/Instagram
Теги

Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм

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