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«Принимаю цветы только от своего мужчины»: Виктория Боня снова заговорила о таинственном возлюбленном

В июле Виктория Боня намекнула фолловерам, что ее сердце не свободно, однако так и не показала своего избранника. Судя по недавней публикации знаменитости в Инстаграме, ее отношения с загадочным мистером Икс еще не окончены.
Виктория Боня

Виктория Боня изредка интригует подписчиков, делясь с ними туманными подробностями своей личной жизни. То она продемонстрирует великолепный букет розовых пионов, полученный в подарок от возлюбленного, то посвятит тому самому человеку воздушный поцелуй на фотографии.

Однако некоторое время Боня не говорила о своем избраннике, и поклонники даже решили, что она начала искать себе спутника жизни в Монако. Но нет, Виктории удалось всех удивить, вновь упомянув человека, который прочно занял место в ее сердце.

Виктория Боня

20 октября Виктория Боня разместила в Инстаграме пост, в котором поблагодарила всех, кто пришел на открытие ее нового бутика в Москве. 39-летняя звезда также поделилась фотографией с цветами от подписчиц. При этом о том, что роскошные букеты ей преподнесли именно девушки, Виктория специально упомянула в подписи к снимку.

«Отдельное спасибо девочкам за цветы! И мужчинам спасибо, что пришли без цветов, это не шутка, просто я не смогла бы их принять», — сообщила экс-участница «Дома-2».

Одна из подписчиц не удержалась и поинтересовалась, почему Виктория была не готова принять подарки от своих поклонников-мужчин. На что Боня категорично ответила:

«Потому что принимаю цветы только от своего мужчины».

Кажется, мы узнали нечто новое о загадочном возлюбленном знаменитости. Судя по всему, он довольно ревнив! Больше Виктория ничего о своем избраннике не сообщила — фолловерам оставалось только гадать. Многие в комментариях делились своими впечатлениями о встрече с инстадивой и отмечали, что в реальности Боня даже красивее, чем на безупречных фотографиях в Инстаграме.

Добавим, что Виктория Боня вместе с 7-летней дочерью Анджелиной Смерфит в конце августа переехала из Монако в Лондон. Впрочем, иногда звезда посещает Россию — ее появление каждый раз становится событием.

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21 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Желаю Боне наконец остепениться, выйти замуж за хорошего мужика и перестать мотаться с дочерью по свету

  • Что за кошмар у нее с волосами?

  • Это не ее новый бутик, у нее и старого нет. Это Том Фарр.

  • Solie

    Желаю Боне наконец остепениться, выйти замуж за хорошего мужика и перестать мотаться с дочерью по свету

    Хорошим мужикам она не нужна.

  • Какая у нее дочка лапочка, ка246538ждый раз любуюсь.

  • Какая обида у Бони, что ни один мужчина ей букета не подарил. А как она призывала - пропустить вперед беременных и мужчин для фото с ней )

  • Боня свой бутик открыла? ? А можно поподробнее? Неужели наконец свое дело хоть какое-то открыла? Мои поздравления если так..Наконец-то! ! Ибо желающих жениться или взять на содержание уже не будет,к гадалке не ходи..

  • Вот 40 лет уже Боне, а все ужимки те же -"Мой мужчина", а по факту все одна

  • Гость

    Боня свой бутик открыла? ? А можно поподробнее? Неужели наконец свое дело хоть какое-то открыла? Мои поздравления если так..Наконец-то! ! Ибо желающих жениться или взять на содержание уже не будет,к гадалке не ходи..

    Ну какой свой бутик, у нее денег только на свои макароны, она лицо рекламное, не более

  • Благодаря Анджелине мы знаем не только лондонские апартаменты в подробностях (да, туалет и спальня в подвале, зубы чистят на кухне в раковине), но и чем занимается Боня целыми днями. Никаких джинс, разработки, заказа партии на отшив, поездки в Китай на фабрики, и тем более подготовки к открытию не было. Ни помещения посмотреть, ни об аренде договориться, ни оборудование завести и кассы зарегистрировать.

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