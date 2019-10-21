«Принимаю цветы только от своего мужчины»: Виктория Боня снова заговорила о таинственном возлюбленном

В июле Виктория Боня намекнула фолловерам, что ее сердце не свободно, однако так и не показала своего избранника. Судя по недавней публикации знаменитости в Инстаграме, ее отношения с загадочным мистером Икс еще не окончены.

Виктория Боня изредка интригует подписчиков, делясь с ними туманными подробностями своей личной жизни. То она продемонстрирует великолепный букет розовых пионов, полученный в подарок от возлюбленного, то посвятит тому самому человеку воздушный поцелуй на фотографии.

Однако некоторое время Боня не говорила о своем избраннике, и поклонники даже решили, что она начала искать себе спутника жизни в Монако. Но нет, Виктории удалось всех удивить, вновь упомянув человека, который прочно занял место в ее сердце.

20 октября Виктория Боня разместила в Инстаграме пост, в котором поблагодарила всех, кто пришел на открытие ее нового бутика в Москве. 39-летняя звезда также поделилась фотографией с цветами от подписчиц. При этом о том, что роскошные букеты ей преподнесли именно девушки, Виктория специально упомянула в подписи к снимку.

«Отдельное спасибо девочкам за цветы! И мужчинам спасибо, что пришли без цветов, это не шутка, просто я не смогла бы их принять», — сообщила экс-участница «Дома-2».

Одна из подписчиц не удержалась и поинтересовалась, почему Виктория была не готова принять подарки от своих поклонников-мужчин. На что Боня категорично ответила:

«Потому что принимаю цветы только от своего мужчины».

Кажется, мы узнали нечто новое о загадочном возлюбленном знаменитости. Судя по всему, он довольно ревнив! Больше Виктория ничего о своем избраннике не сообщила — фолловерам оставалось только гадать. Многие в комментариях делились своими впечатлениями о встрече с инстадивой и отмечали, что в реальности Боня даже красивее, чем на безупречных фотографиях в Инстаграме.

Добавим, что Виктория Боня вместе с 7-летней дочерью Анджелиной Смерфит в конце августа переехала из Монако в Лондон. Впрочем, иногда звезда посещает Россию — ее появление каждый раз становится событием.