«Моя святая Анжелика!»: Александр Ревва стихами поздравил жену с днем рождения

Накануне дня рождения супруги Александр Ревва решил обрадовать ее приятным сюрпризом: комик сочинил стихотворение в ее честь и поделился им в Инстаграме.
Моя любовь! Моя жена!
Моя мечта! Моя награда!
Моя цветущая весна!
Клянусь, что буду вечном рядом!
Раскатистое эхо гор
Разбудит всю планету криком:
Люблю, люблю, люблю тебя!
Моя святая Анжелика!
Твой нежный смех, твои слова
Уносят жизненные смуты.
Ты подарила мне детей,
Тепло домашнего уюта.
Цветным ты сделала мой мир!
Ты — волшебство! Ты — наваждение!
Ты мой единственный кумир!
Моя родная, с Днем рожденья!
«Благодарю тебя, мой мужчина! Моя любовь! Я очень тронута... Это невозможно описать словами. Пусть небеса хранят каждое любящее сердце! Благодарю всех и каждого за добрые слова! Я вас люблю, спасибо» — ответила мужу Анжелика.
Подписчики также оценили поэтический дар Александра Реввы: «Мурашки», «Артур, ты не Пирожков, ты — Пушкин!», «Шикарное поздравление! До глубины души».
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анжелике и Александру пронести это прекрасное чувство через всю жизнь!
Супруги поженились в 2007 году, а сейчас растят двух дочерей — Алису и Амели.