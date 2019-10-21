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«Моя святая Анжелика!»: Александр Ревва стихами поздравил жену с днем рождения

Анжелика и Александр Ревва женаты уже 12 лет, но до сих пор испытывают друг к другу нежные чувства. Так, в честь дня рождения супруги Александр посвятил любимой трогательное стихотворение.
Александр Ревва, Анжелика Ревва
Александр и Анжелика Ревва

Накануне дня рождения супруги Александр Ревва решил обрадовать ее приятным сюрпризом: комик сочинил стихотворение в ее честь и поделился им в Инстаграме.

Анжелика Ревва
Анжелика Ревва
Лишь ты одна — моя надежда!
Моя любовь! Моя жена!
Моя мечта! Моя награда!
Моя цветущая весна!
Клянусь, что буду вечном рядом!
Раскатистое эхо гор
Разбудит всю планету криком:
Люблю, люблю, люблю тебя!
Моя святая Анжелика!
Твой нежный смех, твои слова
Уносят жизненные смуты.
Ты подарила мне детей,
Тепло домашнего уюта.
Цветным ты сделала мой мир!
Ты — волшебство! Ты — наваждение!
Ты мой единственный кумир!
Моя родная, с Днем рожденья!
Анжелика Ревва, Амели Ревва, Александр Ревва, Алиса Ревва
Семейство Ревва

«Благодарю тебя, мой мужчина! Моя любовь! Я очень тронута... Это невозможно описать словами. Пусть небеса хранят каждое любящее сердце! Благодарю всех и каждого за добрые слова! Я вас люблю, спасибо» — ответила мужу Анжелика.

Александр Ревва, Амели Ревва, Алиса Ревва
Александр Ревва с дочерьми Алисой и Амели

Подписчики также оценили поэтический дар Александра Реввы: «Мурашки», «Артур, ты не Пирожков, ты — Пушкин!», «Шикарное поздравление! До глубины души».

Анжелика Ревва
Анжелика Ревва

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анжелике и Александру пронести это прекрасное чувство через всю жизнь!

Супруги поженились в 2007 году, а сейчас растят двух дочерей — Алису и Амели. 

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21 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @arthurpirozhkov, @angelikarevva/Instagram
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Александр Ревва, Анжелика Ревва

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