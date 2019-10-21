«Моя святая Анжелика!»: Александр Ревва стихами поздравил жену с днем рождения

Анжелика и Александр Ревва женаты уже 12 лет, но до сих пор испытывают друг к другу нежные чувства. Так, в честь дня рождения супруги Александр посвятил любимой трогательное стихотворение.

Александр и Анжелика Ревва

Накануне дня рождения супруги Александр Ревва решил обрадовать ее приятным сюрпризом: комик сочинил стихотворение в ее честь и поделился им в Инстаграме.

Анжелика Ревва

Лишь ты одна — моя надежда!

Моя любовь! Моя жена!

Моя мечта! Моя награда!

Моя цветущая весна!

Клянусь, что буду вечном рядом!

Раскатистое эхо гор

Разбудит всю планету криком:

Люблю, люблю, люблю тебя!

Моя святая Анжелика!

Твой нежный смех, твои слова

Уносят жизненные смуты.

Ты подарила мне детей,

Тепло домашнего уюта.

Цветным ты сделала мой мир!

Ты — волшебство! Ты — наваждение!

Ты мой единственный кумир!

Моя родная, с Днем рожденья!

Семейство Ревва

«Благодарю тебя, мой мужчина! Моя любовь! Я очень тронута... Это невозможно описать словами. Пусть небеса хранят каждое любящее сердце! Благодарю всех и каждого за добрые слова! Я вас люблю, спасибо» — ответила мужу Анжелика.

Александр Ревва с дочерьми Алисой и Амели

Подписчики также оценили поэтический дар Александра Реввы: «Мурашки», «Артур, ты не Пирожков, ты — Пушкин!», «Шикарное поздравление! До глубины души».

Анжелика Ревва

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анжелике и Александру пронести это прекрасное чувство через всю жизнь!

1 2 3 ... 10 Александр Ревва поздравил жену с днем рождения

Супруги поженились в 2007 году, а сейчас растят двух дочерей — Алису и Амели.