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«Жду хорошую девочку»: Марина Газманова в шутку объявила кастинг невест для сына

21-летний Филипп Газманов — настоящая гроза женских сердец. Этот красавец уже успел начать модельную карьеру, получает прекрасное образование, ездит на люксовом автомобиле... а вот достойной спутницы рядом с ним пока нет. 
Филипп, Марина, Олег и Родион Газмановы
Филипп, Марина, Олег и Родион Газмановы

Многие пользователи Сети отмечают, что в Инстаграме Филиппа Газманова сплошь фотографии со съемок, ковровых дорожек, а также с семьей. Подписчики неоднократно сообщают об этом звездной маме: «Марина, я была очень удивлена, когда зашла на страницу вашего сына. Потому что кроме вас и его сестры из женщин там никого нет, мне это показалось очень удивительным в таком возрасте». 

Похоже, 21-летний юноша пока не может найти свою вторую половину. В этом ему решила помочь Марина Муравьева-Газманова. Правда, в шутку. 21 октября знаменитость разместила пост, в котором сообщила о кастинге невест. 

«Я очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! Вот! Ау, моя девочка, принцесса, ты где? У кого есть дочки, попадающие в возрастной ценз? Конечно шучу, но в каждой шутке есть доля правды», — написала Марина.

Филипп и правда завидный жених: в свои 21 он уже успел поработать моделью (впрочем, юноша не горит желанием продолжать карьеру в фэшн-индустрии), водит спортивный автомобиль, учится и работает. Да и, судя по снимкам, он порядочный семьянин. Уверены, что в поиске невест у такого жениха проблем не будет!

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21 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, @marinagazmanova, @philgazmanov/Instagram
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Марина Муравьева-Газманова

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