«Жду хорошую девочку»: Марина Газманова в шутку объявила кастинг невест для сына

21-летний Филипп Газманов — настоящая гроза женских сердец. Этот красавец уже успел начать модельную карьеру, получает прекрасное образование, ездит на люксовом автомобиле... а вот достойной спутницы рядом с ним пока нет.

Филипп, Марина, Олег и Родион Газмановы

Многие пользователи Сети отмечают, что в Инстаграме Филиппа Газманова сплошь фотографии со съемок, ковровых дорожек, а также с семьей. Подписчики неоднократно сообщают об этом звездной маме: «Марина, я была очень удивлена, когда зашла на страницу вашего сына. Потому что кроме вас и его сестры из женщин там никого нет, мне это показалось очень удивительным в таком возрасте».

Похоже, 21-летний юноша пока не может найти свою вторую половину. В этом ему решила помочь Марина Муравьева-Газманова. Правда, в шутку. 21 октября знаменитость разместила пост, в котором сообщила о кастинге невест.



«Я очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! Вот! Ау, моя девочка, принцесса, ты где? У кого есть дочки, попадающие в возрастной ценз? Конечно шучу, но в каждой шутке есть доля правды», — написала Марина.



Филипп и правда завидный жених: в свои 21 он уже успел поработать моделью (впрочем, юноша не горит желанием продолжать карьеру в фэшн-индустрии), водит спортивный автомобиль, учится и работает. Да и, судя по снимкам, он порядочный семьянин. Уверены, что в поиске невест у такого жениха проблем не будет!