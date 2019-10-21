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40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш. Родные и друзья уже поспешили поздравить спортсменку. 

21 октября вечером Светлана Хоркина обрадовала своих многочисленных подписчиков, опубликовав в Инстаграме поздравительную открытку с коляской и написав: «Как долго я тебя ждала. Люблю». Пользователи Сети мгновенно отреагировали на заявление гимнастки и принялись ее поздравлять с рождением второго ребенка. 

Светлана Хоркина с сыном
Светлана Хоркина с сыном

Новоиспеченная мама пока не рассекретила ни имя, ни пол ребенка. Не выдали ее и близкие, которые отметились в комментариях. Так, звездный тренер по художественной гимнастике Амина Зарипова написала следующее: «Светуля, милая, какое же это счастье! Здоровья малышу огромного». 

Напомним, что это первый ребенок у Светланы Хоркиной и ее супруга Олега Кочнева. От предыдущего брака у гимнастки есть 14-летний сын Святослав. Светлана и Олег долго пытались зачать ребенка, но получилось лишь спустя 8 лет совместной жизни. 

Олимпийская чемпионка долгое время скрывала от публики и даже знакомых свою беременность. Светлана открыла свое интересное положение лишь на поздних сроках. Вероятно, гимнастке не хотелось привлекать к себе лишнего внимания и испытывать стресс, который мог бы сказаться на здоровье малыша. 

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21 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Светлана Хоркина

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  • Старший сын, конечно, копия Шубский...

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