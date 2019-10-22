«Самолет провалился на 50 метров вниз»: семья Елены Перминовой попала в экстремальную ситуацию

33-летняя Елена Перминова буквально живет на чемоданах. Если раньше она летала по всему миру в качестве модели, то теперь участвует в благотворительных мероприятиях, посещает светские рауты, а еще просто наслаждается отдыхом в свое удовольствие. Вместе с супругом Александром Лебедевым и тремя детьми эффектная блондинка изучила и Африку, и Францию, и, разумеется, Россию.
21 октября вся семья вновь отправилась на солнечные острова. Многодетная мама не могла сдержать своих эмоций и фиксировала все впечатления в инстаграм-историях.
«Я так рада! Последний раз была тут в феврале. Успела соскучиться», — поделилась Перминова.
10-летний Никита, 8-летний Егор и пятилетняя Арина тоже наслаждались путешествием, пока самолет не попал в зону турбулентности. Уже сойдя на землю и оправившись от переживаний, Елена эмоционально рассказала о случившемся.
«Попали в жуткую турбулентность, в воздушную яму, самолет прямо провалился метров на 50 вниз», — поделилась Перминова.
Впрочем, даже подобные впечатления не испортили начало долгожданного отдыха звездной семьи. В этот же день Елена вместе с детьми отправилась на пляж, где они купались, загорали и чувствовали себя просто прекрасно.