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«Самолет провалился на 50 метров вниз»: семья Елены Перминовой попала в экстремальную ситуацию

Трижды мама Елена Перминова регулярно путешествует вместе с мужем и детьми. 21 октября звездное семейство отправилось в одно из своих излюбленных мест — на Мальдивы, но первые впечатления от отдыха были омрачены напряженным полетом.
Елена Перминова и Александр Лебедев с Егором, Ариной и Никитой
Елена Перминова и Александр Лебедев с Егором, Ариной и Никитой

33-летняя Елена Перминова буквально живет на чемоданах. Если раньше она летала по всему миру в качестве модели, то теперь участвует в благотворительных мероприятиях, посещает светские рауты, а еще просто наслаждается отдыхом в свое удовольствие. Вместе с супругом Александром Лебедевым и тремя детьми эффектная блондинка изучила и Африку, и Францию, и, разумеется, Россию.

Особое место в сердце Перминовой занимают Мальдивские острова, где она неоднократно отдыхала.

21 октября вся семья вновь отправилась на солнечные острова. Многодетная мама не могла сдержать своих эмоций и фиксировала все впечатления в инстаграм-историях. 

«Я так рада! Последний раз была тут в феврале. Успела соскучиться», — поделилась Перминова.

10-летний Никита, 8-летний Егор и пятилетняя Арина тоже наслаждались путешествием, пока самолет не попал в зону турбулентности. Уже сойдя на землю и оправившись от переживаний, Елена эмоционально рассказала о случившемся.

«Попали в жуткую турбулентность, в воздушную яму, самолет прямо провалился метров на 50 вниз», — поделилась Перминова. 

Впрочем, даже подобные впечатления не испортили начало долгожданного отдыха звездной семьи. В этот же день Елена вместе с детьми отправилась на пляж, где они купались, загорали и чувствовали себя просто прекрасно.

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @lenaperminova/Instagram
Теги

Елена Перминова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • С каких пор сожительство стало называться семьёй.

  • Гость

    С каких пор сожительство стало называться семьёй.

    Да, и почему Александр фигурирует в статье как супруг. Это сейчас так называется. Или мы что-то пропустили.

  • некрасивая женщина. почему о ней пишут

  • "Если раньше она летала по всему миру в качестве топ-модели..."-спасибо, посмеялись.

  • Гость

    Да, и почему Александр фигурирует в статье как супруг. Это сейчас так называется. Или мы что-то пропустили.

    Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет.

  • Ракурсы всякий раз примитивны - ноги на передний план и голова уже дико маленькая.

  • У страха глаза велики. И 5 метров кажутся, как 50!)) Ну тряхануло чуток. Зато есть повод похвастаться отпуском на Мальдивах! А то ж никто не узнает. Но на 11 фото - очень кривые ноги, зачем она их оголяет?

  • Не пойму, ну какся модель, внешность оьычеая провинциальная, фигура просто худая, не заметила обояния и нежности, симтичной не назовешь.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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