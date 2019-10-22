В Сети обвиняют Анастасию Решетову в том, что она «бросила» маленького сына

Едва выписавшись из роддома, Анастасия Решетова первым делом отправилась на работу в свой салон красоты. Появление владелицы в InHypeBeautyZone было внезапным, но ожидаемым: в честь новоиспеченной мамы и ее наследника сотрудники салона украсили интерьер воздушными шарами, конфетти и даже записали видеопоздравление.
В комментариях к постам знаменитости в соцсетях то и дело звучали вопросы: «Неужели ей не хочется побыть с сыном?», «Она бросила Ратмира?». Но уже 21 октября вечером Анастасия ответила своим бдительным подписчикам.
Модель вновь оставила малыша и поехала за покупками. Свою инстаграм-историю Решетова сопроводила подписью: «Да не бросала я никого». Оказалось, вечером Анастасия отправилась за покупками «на часик» в детский магазин. Похоже, звездные родители не подготовились как следует к появлению в доме малыша. Зато уже успели создать специальные боксы с детской одеждой и вещами, которые сможет купить любой желающий.