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В Сети обвиняют Анастасию Решетову в том, что она «бросила» маленького сына

С корабля на бал — это в духе новоиспеченной мамы. Анастасия Решетова, похоже, привыкла к многозадачности, а потому с первых дней жизни Ратмира пытается соединить работу и материнство. Многих подобная эффективность настораживает.

Едва выписавшись из роддома, Анастасия Решетова первым делом отправилась на работу в свой салон красоты. Появление владелицы в InHypeBeautyZone было внезапным, но ожидаемым: в честь новоиспеченной мамы и ее наследника сотрудники салона украсили интерьер воздушными шарами, конфетти и даже записали видеопоздравление. 

Многих смутило, что Решетова бросила новорожденного малыша и поехала по своим личным делам.

В комментариях к постам знаменитости в соцсетях то и дело звучали вопросы: «Неужели ей не хочется побыть с сыном?», «Она бросила Ратмира?». Но уже 21 октября вечером Анастасия ответила своим бдительным подписчикам.

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    Анастасия Решетова уже успела запустить собственную линию одежды и аксессуаров для грудничков
    Смотреть галерею

Модель вновь оставила малыша и поехала за покупками. Свою инстаграм-историю Решетова сопроводила подписью: «Да не бросала я никого». Оказалось, вечером Анастасия отправилась за покупками «на часик» в детский магазин. Похоже, звездные родители не подготовились как следует к появлению в доме малыша. Зато уже успели создать специальные боксы с детской одеждой и вещами, которые сможет купить любой желающий. 

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova, @perviykrik, timatiofficial/Instagram
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Анастасия Решетова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Народ, угомонитесь, без нас там разберутся

  • Зачем она на фотографиях встает на ципочки? Что бы выше своего благоверного казаться? На 6 фото они вообще как будто одного роста!

  • Ну поехала по делам, что тут такого? Может ей с ребенком и в туалет ходить?

  • Может ее Симона из дома выкурила? Не дает подойти к ребенку? Отбирает его?

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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