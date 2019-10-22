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21-летняя модель, пропавшая в Москве, заявила, что ее отравили

На днях вся фэшн-индустрия Москвы встала на уши. Столицу всколыхнуло таинственное исчезновение 21-летней модели Анны Запороцковой, подруги Алеси Кафельниковой.
Анна Запороцкова
Анна Запороцкова

21 октября модель Алеся Кафельникова забила тревогу — ее подруга и коллега Анна Запороцкова (aka Анита) уже сутки не выходила на связь. Последний раз девушку видели вечером 20 октября, когда та возвращалась с работы. После этого она отправилась на встречу на Таганке.

Кафельникова написала в соцсетях, что в 6 утра Анита сообщила своим фолловерам, что едет домой на такси, но в квартиру так и не зашла, а на следующий день не вышла на работу.

Анна Запороцкова

«Все ищем ее, семья в шоке. Вчера после работы не вернулась домой, никто не может найти!» — поделилась Кафельникова.

Знакомые модели уже успели написать заявление в полицию, а спустя несколько часов пропавшая красавица объявилась. «Со мной все хорошо! Спасибо всем огромное! Я нашлась! Берегите друг друга», — успокоила своих фолловеров в Инстаграме Анита.

Анна Запороцкова

А вот дальше началось интересное. Изданию Mash Анна сначала сообщила, что просто потеряла телефон. Позже ее показания изменились. Запороцкова заявила, что ее отравили! По словам модели, ей что-то подмешали в напиток, а дальше она ничего не помнит. И как оказалась в районе Новокосино, откуда ее забрали родственники, тоже. Ждем продолжения истории!

Телеграм-канал «Антиглянец» поведал, что такое случается сплошь и рядом: «В продолжение истории про пропавшую и нашедшуюся модель, которой вроде как что-то подсыпали. Ребята, такое не только в Москве, но и в Париже во время Недели моды частенько происходит с юными красавицами, пришедшими потанцевать в местные злачные заведения и опрометчиво угостившимися дорогим шампанским. Нам рассказывали немало историй, как богатые арабы везут такие тела под белы рученьки в отель или свои владения (угадайте, зачем). А потом возвращают... Впрочем, некоторые начинающие манекенщицы намеренно трутся у вип-столиков — ''создают атмосфэру'' за скромный гонорар в 100-150 евро».

Отметим, Анита — не только модель. В 2017 году девушка поступила в РУДН, в прошлом занималась профессиональным балетом. Также Запороцкова попробовала себя в качестве актрисы — модель снялась в картине Ренаты Литвиновой «Сны Иосифа» и состоит в Московском драматическом театре.

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22 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @anita_zet/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Нашлась, жива-здорова и слава богу. Не вижу поводов так подробно расписывать ее биографию. Внешне не понравилась, грубое лицо.

  • С таким лицом и модель, Понятно конечно, что лицо и нарисовать можно, но ее лицо вообще ни в какие ворота

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