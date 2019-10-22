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В начале знакомства с принцем Уильямом Кейт Миддлтон пришлось притворяться его девушкой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться еще в университете. Будущие супруги не сразу стали парой. Поговаривают, первый шаг сделала Кейт, да и то в шутку. 
Кейт Миддлтон, Принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям (архивное фото)

В 2001 году Кейт Миддлтон и принц Уильям поступили в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. В скором времени после начала занятий будущие супруги познакомились и стали близкими друзьями, но романтические отношения у них начались лишь спустя долго время. 

Впрочем, это не помешало Кейт уже в самом начале знакомства считаться избранницей принца. 

По воспоминаниям однокурсницы герцогов Кембриджских Лоры Варшауэр, однажды они... притворились парой. Все потому, что привлечь внимание члена королевской семьи пытались многие студентки: а некоторые из них действовали особо наглым образом. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
 

«Помню, на одной из вечеринок на первом курсе к Уильяму весьма настойчиво лезла одна девушка. Из-за его равнодушия она даже ударила его! Несмотря на это, Уилл был очень вежлив, но никак не мог от нее отделаться», — вспоминала Лора в беседе с автором книги «Кейт: будущая королева» Кэти Николл. 

Миддлтон с грустью наблюдала за происходящим со стороны и вскоре решила выручить своего знаменитого приятеля. 

«Кейт неожиданно подошла к нему сзади и обняла его, дав той девушке понять, что он занят», — рассказывает Варшауэр. 

  • Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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    Кейт Миддлтон притворялась возлюбленной принца Уильяма, когда они только познакомились
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После этого случая Уильям долго благодарил Кейт. Комичная ситуация сразу же укрепила их дружбу, которая чуть позже переросла в настоящую любовь. 

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22 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • На 6 фоте ноги как у крепыша из Освенцима.Надо срочно лечить анорексию.Страшно глянуть на её ноги.

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