В начале знакомства с принцем Уильямом Кейт Миддлтон пришлось притворяться его девушкой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться еще в университете. Будущие супруги не сразу стали парой. Поговаривают, первый шаг сделала Кейт, да и то в шутку.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (архивное фото)

В 2001 году Кейт Миддлтон и принц Уильям поступили в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. В скором времени после начала занятий будущие супруги познакомились и стали близкими друзьями, но романтические отношения у них начались лишь спустя долго время.

Впрочем, это не помешало Кейт уже в самом начале знакомства считаться избранницей принца.

По воспоминаниям однокурсницы герцогов Кембриджских Лоры Варшауэр, однажды они... притворились парой. Все потому, что привлечь внимание члена королевской семьи пытались многие студентки: а некоторые из них действовали особо наглым образом.

«Помню, на одной из вечеринок на первом курсе к Уильяму весьма настойчиво лезла одна девушка. Из-за его равнодушия она даже ударила его! Несмотря на это, Уилл был очень вежлив, но никак не мог от нее отделаться», — вспоминала Лора в беседе с автором книги «Кейт: будущая королева» Кэти Николл.

Миддлтон с грустью наблюдала за происходящим со стороны и вскоре решила выручить своего знаменитого приятеля.

«Кейт неожиданно подошла к нему сзади и обняла его, дав той девушке понять, что он занят», — рассказывает Варшауэр.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон притворялась возлюбленной принца Уильяма, когда они только познакомились

После этого случая Уильям долго благодарил Кейт. Комичная ситуация сразу же укрепила их дружбу, которая чуть позже переросла в настоящую любовь.