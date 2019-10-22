Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

В центре Москвы 22 октября покончила с собой 28-летняя Арефех, дочь посла Ирана в РФ Мехди Санаи. Ее тело было обнаружено возле дома в Подсосенском переулке.
Арефех Санаи
Арефех Санаи

У 28-летней Арефех Санаи были проблемы с психическим здоровьем. Телеграм-канал «112», который сообщил о смерти девушки, также отметил, что Санаи наблюдалась в Иране у психолога и принимала выписанные врачом антидепрессанты.

СМИ сообщают, что Арефех, жившая на две страны, выпала из окна. По некоторым данным, девушка покончила с собой. Отметим, что посольство Ирана в РФ опровергает информацию о самоубийстве девушки. Как сообщает РБК, представители посольства заявили, что Санаи скончалась от сердечного приступа.

Арефех Санаи

Отмечается, что в Москве Арефех жила последние четыре месяца, а с родителями не конфликтовала. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Отец девушки Мехди Санаи — иранский ученый и дипломат. С 2013 года он работает послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, а с 2014-го Санаи стал профессором СПбГУ. Он ведет свой блог на платформе Livejournal — пока что там нет никакой информации о его дочери.

Перейти к обсуждению 2


22 октября 2019
Текст Анна Балоян

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • О,ужас(

  • бедняга:( очень жаль девушку, жаль родителей

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.