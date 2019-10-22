СМИ: дочь посла Ирана покончила с собой в Москве

В центре Москвы 22 октября покончила с собой 28-летняя Арефех, дочь посла Ирана в РФ Мехди Санаи. Ее тело было обнаружено возле дома в Подсосенском переулке.

Арефех Санаи

У 28-летней Арефех Санаи были проблемы с психическим здоровьем. Телеграм-канал «112», который сообщил о смерти девушки, также отметил, что Санаи наблюдалась в Иране у психолога и принимала выписанные врачом антидепрессанты.



СМИ сообщают, что Арефех, жившая на две страны, выпала из окна. По некоторым данным, девушка покончила с собой. Отметим, что посольство Ирана в РФ опровергает информацию о самоубийстве девушки. Как сообщает РБК, представители посольства заявили, что Санаи скончалась от сердечного приступа.

Отмечается, что в Москве Арефех жила последние четыре месяца, а с родителями не конфликтовала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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Отец девушки Мехди Санаи — иранский ученый и дипломат. С 2013 года он работает послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, а с 2014-го Санаи стал профессором СПбГУ. Он ведет свой блог на платформе Livejournal — пока что там нет никакой информации о его дочери.