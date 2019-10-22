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Принц Чарльз, королева Летиция, Владимир и Елена Зеленские и другие гости церемонии интронизации японского императора Нарухито

22 октября император Нарухито официально взошел на престол. В честь этого знаменательного события в Сосновом зале Императорского дворца была устроена торжественная церемония. В Токио съехались представители более 180 стран, среди которых были королевские особы и известные политики.
император Нарухито

Свершилось! 22 октября японский император Нарухито вступил на престол. Он объявил об этом во всеуслышание на церемонии интронизации в Императорском дворце в Токио. По данным издания Asia Times, поздравить монарха прибыли две тысячи именитых гостей из разных стран.

Дождливым осенним утром поклонники терпеливо ждали у ворот дворца, когда же появится автомобиль Его Императорского Величества. В нужный момент собравшиеся подняли флаги Японии и громко приветствовали Нарухито и его супругу Масако, а они тепло улыбались и махали своим подданным.

До начала торжественной церемонии императорская чета, облаченная в белоснежные кимоно с длинными шлейфами, вознесла молитвы в одном из трех храмов дворца.

императрица Масако

После этого ритуала монархи переоделись и предстали перед собравшимися в иных, более роскошных одеяниях. 59-летний Нарухито в парадном костюме сокутай цвета меди поднялся на трон такамикура высотой в 6,5 метров и заявил:

«Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества».

55-летняя Масако в многослойном наряде внимательно слушала речь своего царственного мужа, заняв трон митедай.

После речи новопровозглашенного императора слово взял премьер-министр Синдзо Абэ. 

«Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления», — сообщил политик.

Также он несколько раз прокричал «Бандзай!», что означает «10 тысяч лет», пожелав долгого правления императору Нарухито. Вслед за ним этот возглас подхватили и другие гости.

король Филипп, королева Летиция

Среди них были и представители европейских королевских династий. Принц Чарльз прибыл из Туманного Альбиона, король Филипп и королева Летиция прилетели из солнечной Испании. Ее Величество выбрала для торжественного мероприятия платье с цветочным принтом и добавила летних красок серому дождливому дню.

Владимир Зеленский, Елена Зеленская

Поздравить монарха прибыли Владимир и Елена Зеленские. Первая леди Украины появилась в желтом закрытом платье, горловина которого напоминала кимоно. На ногах супруги президента красовались бежевые лодочки на миниатюрном каблуке.

Кроме того, в Токио прилетели кронпринц и кронпринцесса Дании, шведский король Карл XVI Густав с дочерью кронпринцессой Викторией в ярком синем наряде, король и королева Бельгии, наследный принц Норвегии и другие представители монархии.

Впрочем, появились также и политики. Среди них премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с ослепительной супругой Моникой, экс-президент Франции Николя Саркози, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой и многие другие.

Вечером гостей ждут блюда традиционной кухни на торжественном ужине в  отеле New Otani. Как отмечает ТАСС, на роскошную церемонию было потрачено более 147 миллионов долларов. Такие высокие расходы, в основном, связаны с большим количеством иностранных гостей и обеспечением необходимых мер безопасности.

В Японии сегодняшний день объявлен выходным. Первоначально императорская чета должна была совершить торжественный проезд в открытом автомобиле по центральным улицам Токио. Однако это мероприятие было перенесено на 10 ноября в знак траура по погибшим в результате тайфуна «Хагибис». 

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22 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru, Youtube.com
Теги

Принц Чарльз, Король Филипп, Королева Летиция

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Каким-то средневековьем веет от этого всего, император, подданные))

  • А тайский король с женой были? Они веселые ...

  • Гость

    Каким-то средневековьем веет от этого всего, император, подданные))

    а в Европе вас не смущает, короли, королевы, это не средневековье?

  • Гость

    Каким-то средневековьем веет от этого всего, император, подданные))

    это называется "традиции". некоторым, собственно, незнакомое слово.... они ж не крестовыми походами занимаются и не ведьм сжигают

  • Гость

    Каким-то средневековьем веет от этого всего, император, подданные))

    У королевы Елизаветы тоже есть подданные. Вообще в 19 веке за исключением Франции вся цивилизованная Европа была монархической.

  • Гость

    а в Европе вас не смущает, короли, королевы, это не средневековье?

    Смущают, и наш царь тоже смущает))

  • Гость

    а в Европе вас не смущает, короли, королевы, это не средневековье?

    Конечно, средневековье. Собственно в Японии император такой же формальный как и везде, просто ряженая кукла, причем он давно уже стал такой формальный, раньше, чем европейские. Но ничего так, красивенько все это выглядит. Народу наверное нравится.

  • Гость

    это называется "традиции". некоторым, собственно, незнакомое слово.... они ж не крестовыми походами занимаются и не ведьм сжигают

    Там не надо было никого сжигать. Просто приказал сделать сеппуку и все само собой дальше происходило. Очень удобно. Сейчас, конечно, не те времена уже ....

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