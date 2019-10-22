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СМИ: Аделина Сотникова пыталась вернуть экс-возлюбленного при помощи гадалки

Пару недель назад стало известно, что Аделина Сотникова обратилась к гадалке из Инстаграма, которой отдала 2 млн рублей и (неожиданно) не получила никакого результата. СМИ выяснили, чего же хотела добиться олимпийская чемпионка.
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова

3 октября СМИ сообщили, что Аделина Сотникова, 23-летняя фигуристка и первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, решила поправить свои дела при помощи высших сил.

Сотникова обратилась к интернет-гадалке. Ведунья по имени Ольга пообещала разрешить все проблемы спортсменки в обмен на символические 2 миллиона рублей.

Фигуристка перевела деньги и стала ждать. А когда не получила результата, обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенницы. 

Аделина Сотникова

Общественность  немало удивилась тому, что взрослая девушка и вообще гордость нации решила обратиться к гадалке. Однако некоторые издания заявили, что Сотникова пошла на крайние меры, чтобы спасти свою сестру Марию — та с рождения страдает синдромом Тричера Коллинза. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией, а также может приводить к глухоте и затруднению дыхания.

Сотникову негласно оправдали, но на днях СМИ сообщили, что Аделина на самом деле обратилась к колдунье совсем по другому вопросу. Издание «Комсомольская правда» утверждает, что спортсменка таким образом надеялась вернуть своего бывшего, красавца-хоккеиста Владимира Ткачева, нападающего «Ак Барса».

Аделина Сотникова
Михаил Ткачев и Аделина Сотникова (слева)

Журналисты издания утверждают, что Сотникова и Ткачев встречались все лето и не афишировали свой роман. Инсайдер поведал, что пара рассталась, из-за чего Аделина впала в депрессию. Вот и решила попробовать вернуть Михаила, а заодно найти утешение и поддержку. Видимо, гадалка Ольга была неплохим психологом и умело этим воспользовалась.

Близкие фигуристки надеются, что Аделина сможет помириться с хоккеистом, и говорят, что Сотникова очень серьезно относится к тому, что между ними было.

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22 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, @adelina_sotnikova14, @p.b.v.15, @tkachyov/Instagram
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Аделина Сотникова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ха! Ну поделом ей)) Псевдогадалки столько бабла поднимаю на глупых бабах, кто просит вернуть мужика, приворожить, или спрашивают когда замушш, когда ребеееночек

  • Это намного более правдоподобно, чем версия с сестрой. Как вообще могла помочь гадалка девушке с врожденным генетическим заболеванием?? Издания перепечатали эту версию, даже не подумав головой.

  • Да тут и версий никаких не надо. Глупые девки ходят по всяким ведуньям только из-за мужиков.

  • Ничего плохого я самом ее намерении не вижу. Но ей бы не мешало самой быть немножко в теме, почитать про это все в интернете, и только потом уже обращаться, и то далеко не к кому попало. На сотню гадалок-мошенниц без дара, которые ничего не могут, одва-две только стоящие, которые могут помочь.

  • очень жаль. вообще в таком юном возрасте делаешь глупые поступки. но если ушел, то ушел, что тут сделаешь

  • не по сеньке шапка, он слишком хорош для нее

  • У человека было лишних 2 миллиона.. и она отдала их тетке для «приворота». просто нет слов, как наивны (мягко говоря) некоторые люди.

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