СМИ: Аделина Сотникова пыталась вернуть экс-возлюбленного при помощи гадалки

Пару недель назад стало известно, что Аделина Сотникова обратилась к гадалке из Инстаграма, которой отдала 2 млн рублей и (неожиданно) не получила никакого результата. СМИ выяснили, чего же хотела добиться олимпийская чемпионка.

Аделина Сотникова

3 октября СМИ сообщили, что Аделина Сотникова, 23-летняя фигуристка и первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, решила поправить свои дела при помощи высших сил.

Сотникова обратилась к интернет-гадалке. Ведунья по имени Ольга пообещала разрешить все проблемы спортсменки в обмен на символические 2 миллиона рублей.

Фигуристка перевела деньги и стала ждать. А когда не получила результата, обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенницы.

Общественность немало удивилась тому, что взрослая девушка и вообще гордость нации решила обратиться к гадалке. Однако некоторые издания заявили, что Сотникова пошла на крайние меры, чтобы спасти свою сестру Марию — та с рождения страдает синдромом Тричера Коллинза. Эта болезнь характеризуется черепно-лицевой деформацией, а также может приводить к глухоте и затруднению дыхания.



Сотникову негласно оправдали, но на днях СМИ сообщили, что Аделина на самом деле обратилась к колдунье совсем по другому вопросу. Издание «Комсомольская правда» утверждает, что спортсменка таким образом надеялась вернуть своего бывшего, красавца-хоккеиста Владимира Ткачева, нападающего «Ак Барса».

Михаил Ткачев и Аделина Сотникова (слева)

Журналисты издания утверждают, что Сотникова и Ткачев встречались все лето и не афишировали свой роман. Инсайдер поведал, что пара рассталась, из-за чего Аделина впала в депрессию. Вот и решила попробовать вернуть Михаила, а заодно найти утешение и поддержку. Видимо, гадалка Ольга была неплохим психологом и умело этим воспользовалась.

1 2 3 ... 10 Аделина Сотникова добровольно отдала колдунье 2 миллиона рублей

Близкие фигуристки надеются, что Аделина сможет помириться с хоккеистом, и говорят, что Сотникова очень серьезно относится к тому, что между ними было.

