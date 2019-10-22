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66-летняя Татьяна Веденеева не хочет встречаться с альфонсами в три раза моложе

Татьяна Веденеева — та самая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши» — никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Даже сейчас за ней ухаживают мужчины, причем намного младше нее.
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева

66-летняя телеведущая Татьяна Веденеева была замужем дважды. Первым ее супругом стал художник-реставратор по имени Валерий, работы которого находятся в резиденции Патриарха.  

«В то время я уже плотно была поглощена работой на телевидении, и мне казалось — замужество может помешать карьере. Но оно не помешало, потому что Валера до определенного момента не требовал родить ему ребенка — у него от первого брака уже росла дочка. Но однажды я сама подумала: ''Пора. Не ждать же до 40 лет''. И родился Димка», — рассказала Веденеева.

У пары есть общий сын Дмитрий. Расстались они из-за алкоголизма — мужа Татьяны почти никогда нельзя было застать без бутылки.

Вторым супругом телеведущей стал бизнесмен Юрий Бегалов. Они прожили в браке 14 лет, но расстались в 2009-м — Юрий увлекся другой. 

Татьяна Веденеева и Юрий Бегалов
Татьяна Веденеева и Юрий Бегалов

«Банальная история. Другая женщина, ребенок. Мне это не понравилось. Я знаю, что большинство женщин считают, что это не умно. Что надо закрывать глаза и продолжать жизнь, сохранять семью. Для кого-то, это нормально. А для меня, для человека достаточно эмоционального, это ненормально», — рассказала Татьяна.

Сейчас же, по словам телеведущей, на нее по-прежнему обращают внимание мужчины, причем намного младше Веденеевой, но артистка не видит рядом с юными поклонниками будущего. Татьяна считает, что все они хотят жить за ее счет.

Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева

«С годами все сложнее встретить достойного человека. В последнее время мне все чаще признаются в чувствах мужчины, которые говорят, что любят меня с детства. Молодые люди ко мне проявляют гораздо больше интереса, чем зрелые мужчины. Это, кстати, сейчас сплошь и рядом — юные альфонсы устраивают свою жизнь за счет уже состоявшейся, успешной женщины, которая старше их лет на двадцать, а то и больше. Но я никогда не смогу жить с двадцатилетним мальчиком! Для меня это нонсенс...» — разоткровенничалась Веденеева в разговоре с изданием «Собеседник».

  • Татьяна Веденеева
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    Татьяна Веденеева всегда была популярна у представителей противоположного пола
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Впрочем, Татьяна уверена — влюбиться можно в любом возрасте. Однако ей сейчас комфортно быть одной: «Я в состоянии сама себя обеспечить, мне не скучно, всегда есть чем заняться».

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22 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей калмыков/Woman.ru, @tatyana.vedeneeva/Instagram
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Татьяна Веденеева

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