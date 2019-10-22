«Я капризная»: Ольга Бузова прокомментировала покупку квартиры

21 октября стало известно, что Ольга Бузова обзавелась собственным жильем. На следующий день «поющая ведущая» прокомментировала долгожданную покупку недвижимости.



Ольга Бузова

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова осталась ни с чем. Долгое время певица снимала квартиру на окраине Москвы, а недавно стало известно, что знаменитость наконец-то приобрела собственное жилье.

На следующий день телеведущая решила прокомментировать долгожданную покупку.

Ольга Бузова высказалась о приобретении недвижимости

«Как это ценно, и как я долго к этому шла! Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев. Я сменила несколько риелторов просто потому, что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса… Оказывается, я капризная», — поведала Бузова.

«Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается», — продолжила звезда.



Многие фолловеры поспешили поздравить Ольгу с важным событием.

«Молодец! Чтоб детки бегали по дому! Но надо было сразу дом купить», — пожелали Бузовой подписчики.

1 2 3 ... 11 21 октября в СМИ появилась информация о том, что Ольга Бузова обзавелась собственной квартирой в Москве

К слову, телеведущая не исключила подобного развития событий. «Сначала ремонт в квартире, потом дом», — ответила знаменитость.