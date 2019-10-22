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«Я капризная»: Ольга Бузова прокомментировала покупку квартиры

21 октября стало известно, что Ольга Бузова обзавелась собственным жильем. На следующий день «поющая ведущая» прокомментировала долгожданную покупку недвижимости.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова осталась ни с чем. Долгое время певица снимала квартиру на окраине Москвы, а недавно стало известно, что знаменитость наконец-то приобрела собственное жилье. 

21 октября СМИ сообщили, что 33-летняя звезда стала хозяйкой недвижимости за 120 миллионов рублей.

На следующий день телеведущая решила прокомментировать долгожданную покупку. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова высказалась о приобретении недвижимости 

«Как это ценно, и как я долго к этому шла! Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев. Я сменила несколько риелторов просто потому, что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса… Оказывается, я капризная», — поведала Бузова. 

Ольга Бузова

«Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается», — продолжила звезда. 

Многие фолловеры поспешили поздравить Ольгу с важным событием.

«Молодец! Чтоб детки бегали по дому! Но надо было сразу дом купить», — пожелали Бузовой подписчики. 
  • Ольга Бузова
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    21 октября в СМИ появилась информация о том, что Ольга Бузова обзавелась собственной квартирой в Москве
    Смотреть галерею

К слову, телеведущая не исключила подобного развития событий. «Сначала ремонт в квартире, потом дом», — ответила знаменитость. 

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22 октября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @buzova86/Instagram
Теги

Ольга Бузова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну и молодец. Рассчитывать можно только на себя, имущество записывать тоже. Теперь умнее будет

  • Молодец. Но Бородина теперь будет еще злее, глядя на Курбана пишущего мемуары в изменённом состояния сознания в их коттедже за 18 млн.

  • я не особо ее люблю со времен Дома2. но она молодец, лбом пробила все стены и двери, заработала денег... стартанула после развода отлично, не растерялась.

  • Гость

    Молодец. Но Бородина теперь будет еще злее, глядя на Курбана пишущего мемуары в изменённом состояния сознания в их коттедже за 18 млн.

    У них вроде не коттедж, а таунхаус ? Нормальная цена за 200 квадратов с ремонтом в принципе. Откуда у Бузовой набежало 120 лямов за 200 квадратов в новострое, при том, что на всех сайтах в названных в прошлом материале комплексах даже за хорошую вторичку с ремонтом такой площади цена в два раза меньше, это - загадка. Скорее всего опять фантазии чьи-то.... Шоу какое-нибудь про бузовский ремонт хотят замутить, скорее всего.

  • здорово как. наверное, очень приятно жить в своей квартире в том месте где хочешь, где все под тебя, отделанной под свои желания. желаю себе того же.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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