Инфернальную Ренату Литвинову на кадре со съемок нового фильма в Сети сравнили с вампиршей

22 октября Рената Литвинова опубликовала новую фотографию в Инстаграме, которая вмиг приковала к себе внимание фолловеров знаменитости. На мрачном снимке ярким пятном выделяется звезда в алом длинном платье со шлейфом. Аутфит контрастирует с бледной кожей Ренаты. Она уложила светлые волосы крупными локонами.
Инфернальный образ 52-летняя знаменитость дополнила подходящими украшениями. На ее пальце красовалось кольцо, напоминающее коготь. Похожие зловещие драгоценности носила жестокая королева Равенна в фильме «Белоснежка и Охотник».
Поклонники единодушно решили, что снимок получился по-настоящему завораживающим. Некоторые фолловеры звезды посчитали, что она похожа на столетнюю вампиршу, которая живет в мрачном замке.
О том, что персонаж, которого сыграет Литвинова, будет связан с мистикой, свидетельствует и другая деталь. На снимке Рената задумчиво смотрит вдаль, а рядом с ней замер большой черный пудель. Стоит отметить, что в образе собаки этой породы Фаусту впервые явился Мефистофель в знаменитом произведении Гете. Кроме того, медальон с изображением пуделя носила булгаковская Маргарита на балу у Воланда. Можно предположить, что такого домашнего питомца мистическая героиня Литвиновой выбрала неспроста.
Правда, позднее снимок пропал из Инстаграма Ренаты и остался лишь в фан-группах, посвященных ее творчеству. Возможно, в будущем режиссер прольет свет на съемочный процесс и расскажет подробнее о грядущей киноленте. В том, что она будет впечатляющей, мы не сомневаемся!