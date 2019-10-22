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Инфернальную Ренату Литвинову на кадре со съемок нового фильма в Сети сравнили с вампиршей

Рената Литвинова часто делится снимками в экстравагантных образах. Но, кажется, в этот раз звезда превзошла себя. На фото со съемок новой картины она пугающе прекрасна, как настоящая королева проклятых!
Рената Литвинова

22 октября Рената Литвинова опубликовала новую фотографию в Инстаграме, которая вмиг приковала к себе внимание фолловеров знаменитости. На мрачном снимке ярким пятном выделяется звезда в алом длинном платье со шлейфом. Аутфит контрастирует с бледной кожей Ренаты. Она уложила светлые волосы крупными локонами.

Рената Литвинова

Инфернальный образ 52-летняя знаменитость дополнила подходящими украшениями. На ее пальце красовалось кольцо, напоминающее коготь. Похожие зловещие драгоценности носила жестокая королева Равенна в фильме «Белоснежка и Охотник».

«Кадры (во время съемок ) из моего фильма, который скоро.... » — многозначительно подписала фотографию Литвинова.

Поклонники единодушно решили, что снимок получился по-настоящему завораживающим. Некоторые фолловеры звезды посчитали, что она похожа на столетнюю вампиршу, которая живет в мрачном замке.

О том, что персонаж, которого сыграет Литвинова, будет связан с мистикой, свидетельствует и другая деталь. На снимке Рената задумчиво смотрит вдаль, а рядом с ней замер большой черный пудель. Стоит отметить, что в образе собаки этой породы Фаусту впервые явился Мефистофель в знаменитом произведении Гете. Кроме того, медальон с изображением пуделя носила булгаковская Маргарита на балу у Воланда. Можно предположить, что такого домашнего питомца мистическая героиня Литвиновой выбрала неспроста.

Правда, позднее снимок пропал из Инстаграма Ренаты и остался лишь в фан-группах, посвященных ее творчеству. Возможно, в будущем режиссер прольет свет на съемочный процесс и расскажет подробнее о грядущей киноленте. В том, что она будет впечатляющей, мы не сомневаемся!

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22 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @renatalitvinovaofficiall/Instagram
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Рената Литвинова

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