Кристина Бродская рассказала, что спасла Игоря Петренко от алкоголизма после развода с Климовой

Игорю Петренко очень повезло — когда его жизнь катилась под откос, в ней неожиданно появилась женщина, которая сумела спасти актера. Кристина Бродская вспомнила, как помогала мужу справиться с алкоголизмом.

Кристина Бродская и Игорь Петренко

22 октября в эфир «России 1» вышел второй выпуск шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», посвященный 42-летнему актеру Игорю Петренко. Артист рассказал о тяжелом периоде в жизни — разводе с Екатериной Климовой.

Петренко признался: он действительно во многом был виноват. Однако главное, что сподвигло Екатерину уйти от мужа, забрав с собой двоих сыновей, Матвея и Корнея, — это пьянство Игоря. Актер не мог справиться с алкогольной зависимостью.

Екатерина ушла тихо и незаметно, когда Петренко не было дома — в этот момент он как раз работал над сериалом «Шерлок Холмс».

Игорь Петренко и Екатерина Климова

«Когда я уезжал, Катя сказала мне тогда в шутку: ''Ну все. До свидания, Игорь''. Я позвал ее с собой. Но она не могла поехать. <...> Конечно, там сложно было себя контролировать, сложно было удержаться. Эта экспедиция послужила началом пути к нашему расставанию. Алкоголь, работа, эмоции. Я просто улетел в пропасть», — поделился Петренко.

Когда Игорь вернулся со съемок, его ждала пустая квартира, а не любящая жена с детьми. Климова ушла. «Я прекрасно понимаю, что ей все это стало невыносимо. Она каждый день видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — заявил артист.

Климова и Петренко смогли сохранить хорошие отношения и снова стать друг другу близкими людьми, но на это ушли долгие семь лет. «Сейчас мы понимаем, что у нас дети. Мы достаточно много пропустили в воспитании, пока выясняли отношения друг с другом. Я очень благодарен Екатерине. Она поднимает пацанов. Я больше воскресный папа. И не всегда есть работа, не всегда я могу помочь ей деньгами», — отметил артист.

А позже произошла встреча, которая изменила жизнь Петренко на 180 градусов — на съемках «Огня для Олимпиады» он познакомился с Кристиной Бродской.

Игорь Петренко и Кристина Бродская

28-летняя актриса тоже пришла в студию Бориса Корчевникова, где призналась: поначалу ей было очень сложно с Петренко — она просто не могла понять его поведение, но при этом чувствовала, что нужна ему.

«Он звонил каждый день, когда уезжал. <...> Он звонил, звонил, а потом вдруг не звонил. Я не понимала этого, я же вроде как близкий человек. Я чувствовала себя матерью Терезой. Думала, что сейчас я найду способ, что я все исправлю. Но оставалось только ждать. А потом он сказал, что снял квартиру в Москве и предложил нам жить вместе. И я переехала», — заявила Кристина.

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Игорь признался, что именно за терпение и понимание он ценит супругу больше всего. «Когда я не звонил, она не устраивала истерик. Я стал дорожить этим, понял, что мне нужно это охранять и беречь», — сказал Петренко.

Напомним, Кристина и Игорь вместе воспитывают троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.