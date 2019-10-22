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Ксения Бородина собирается стать профессиональным психологом

Телеведущая и сейчас считает себя экспертом в отношениях и психологии человека и лихо раздает всем советы. А в будущем Ксения Бородина планирует получить специальное образование. 

Поклонники Ксении Бородиной не раз отмечали ее прямолинейность, аналитический ум и умение «все расставить по полочкам». За годы работы на телепроекте «Дом-2» знаменитость научилась читать между строк, выступать посредником во время ссор участников и «судить» нерадивых влюбленных, которые то и дело путаются в собственных страстях. 

В программе «Бородина против Бузовой» Ксения лихо «разносит» участников и слывет для своей аудитории настоящим экспертом в отношениях. Поклонники то и дело просят ее совета, и она охотно делится с ними своей мудростью и опытом.

21 октября вечером одна из подписчиц Бородиной написала ей: «Ксю, вам психологом надо работать». На что телеведущая мгновенно ответила: «Я, считайте, им и работаю. На самом деле, когда у меня будет чуть больше свободного времени, я хочу пойти выучиться на психолога». 

Напомним, что Ксения уже признавалась, что сама посещает сеансы у этого специалиста и считает их крайне эффективными. В то же время телеведущая отмечала, что у нее бы не хватило терпения «выслушивать проблемы» других людей. Что ж, возможно, особенности характера не помешают Ксении стать достойным и грамотным психологом. 

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @borodylia/Instagram
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Ксения Бородина

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  • Самое время, когда дети подрастут и съедут, Курбан потеряется в тумане бегая за птицами и закроют дом-2. Не раньше.

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