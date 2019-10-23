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Елену Зеленскую, надевшую желтое платье, обвинили в неуважении к императору Японии

22 октября на престол взошел император Нарухито. На торжественную церемонию в честь этого события прибыли политики из 180 стран, в том числе и из Украины. Наряд Елены Зеленской стал причиной бурного обсуждения.
Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленские

Первая леди Украины появилась на церемонии восхождения японского императора на престол в наряде лимонного оттенка, дополнив образ кружевными перчатками, золотистым клатчем-конвертом и бежевыми остроносыми лодочками.

Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный пучок. Камни, которыми были расшиты перчатки, добавили образу особый шарм.

Елена Зеленская
Елена Зеленская

Несмотря на то, что наряд смотрелся элегантно, пользователи Сети накинулись на Зеленскую, раскритиковав цвет аутфита и обвинив ее в неуважении к японскому монарху.

Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленские

«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Это или неуважение к императору, или демонстрация связи с императорской семьей», «Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов!», «У четы проблемы с протоколом», — аргументировали свою позицию комментаторы.

Император Нарухито
Император Нарухито

Действительно, еще в VIII веке в Японии была разработана система запрещенных цветов. Эти правила дожили до сегодняшних дней, но больше не имеют юридического статуса. 

Например, цвет костюма, в котором Нарухито взошел на престол, раньше не мог носить никто другой, кроме императора. В современной Японии уже не существует монополии на определенные оттенки, но верхнюю одежду монархов до сих пор красят только в сумаховый.

Профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, известный историк-японист Александр Мещеряков прокомментировал ситуацию: «Это все полная глупость и домыслы. В дипломатическом плане все в порядке. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил желтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в Японии не существует», — заявил Мещеряков в интервью Ura.ru.

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23 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @olenazelenska_official/Instagram
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Владимир Зеленский

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну это упущение "смотрящих"-ведь там целый штат-что одеть..как одеть..что можно одеть.В Японии очень чтут эти свои вековые традиции-даже молодежь.

  • Мне нравится Елена, но здесь не только цвет плохо подобран, фасон тоже так себе.

  • Варежки странные

  • Раздули из мухи слона. Какой еще дипломатический этикет? И какой спрос с жены комика и клоуна? Глупо думать, что Зеленского в мире большой политики воспринимают всерьез.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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