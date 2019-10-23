Елену Зеленскую, надевшую желтое платье, обвинили в неуважении к императору Японии

22 октября на престол взошел император Нарухито. На торжественную церемонию в честь этого события прибыли политики из 180 стран, в том числе и из Украины. Наряд Елены Зеленской стал причиной бурного обсуждения.

Елена и Владимир Зеленские

Первая леди Украины появилась на церемонии восхождения японского императора на престол в наряде лимонного оттенка, дополнив образ кружевными перчатками, золотистым клатчем-конвертом и бежевыми остроносыми лодочками.

Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный пучок. Камни, которыми были расшиты перчатки, добавили образу особый шарм.

Елена Зеленская

Несмотря на то, что наряд смотрелся элегантно, пользователи Сети накинулись на Зеленскую, раскритиковав цвет аутфита и обвинив ее в неуважении к японскому монарху.

Елена и Владимир Зеленские

«Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Это или неуважение к императору, или демонстрация связи с императорской семьей», «Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов!», «У четы проблемы с протоколом», — аргументировали свою позицию комментаторы.

Император Нарухито

Действительно, еще в VIII веке в Японии была разработана система запрещенных цветов. Эти правила дожили до сегодняшних дней, но больше не имеют юридического статуса.

Например, цвет костюма, в котором Нарухито взошел на престол, раньше не мог носить никто другой, кроме императора. В современной Японии уже не существует монополии на определенные оттенки, но верхнюю одежду монархов до сих пор красят только в сумаховый.

1 2 3 ... 10 Наряды Елены Зеленской часто становятся предметом обсуждения в Сети

Профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, известный историк-японист Александр Мещеряков прокомментировал ситуацию: «Это все полная глупость и домыслы. В дипломатическом плане все в порядке. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил желтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в Японии не существует», — заявил Мещеряков в интервью Ura.ru.