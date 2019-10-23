Ксения Собчак отчитывается перед мужем, где и с кем проводит время

На премию «Прорыв года» съехалось множество звездных гостей, которые получили свои статуэтки в различных номинациях. Среди победителей были Ольга Бузова, взявшая «Певицу года», и Ксения Собчак, которая забрала главную награду вечера, став «Прорывом года» благодаря своему шоу на Youtube «Осторожно, Собчак!».
Для выхода в свет Бузова выбрала провокационное платье в пол с экстремальным разрезом от бедра. В наряде певицы на удивление хорошо сочетались и перья, и полупрозрачная ткань, и металлические вставки. Ксения Анатольевна предпочла зеленый тотал-лук, состоящий из платья-тренча с крутым атласным поясом, чокер с крестом и небольшую сумку из крокодиловой кожи.
Во время официальной части церемонии Бузова и Собчак сидели за одним столиком. Светские львицы много общались и весело проводили время. В какой-то момент Ольга заметила, что Ксения уткнулась в телефон, печатая кому-то сообщение. Певица выяснила, что Собчак переписывалась со своим мужем.
В Инстаграме Ольга Бузова поделилась подробностями интересной сцены: «Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем! Как это мило!». Когда певица навела камеру на Ксению, та мило улыбалась, не пытаясь опровергнуть слова Ольги.
«Когда женщина любит, она становится прекрасной. Даже Собчак стала прекрасной!» — резюмировала Бузова. Есть ощущение, что Ксения Анатольевна образца, например, 2015-го года на ту же самую ситуацию отреагировала бы совсем иначе.
Остается только порадоваться за Ксению Собчак, которая так сильно изменилась, встретив Константина Богомолова.