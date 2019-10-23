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Ксения Собчак отчитывается перед мужем, где и с кем проводит время

Вечером 22 октября журнал Moda Topical определил победителей премии «Прорыв года». Пока гости сидели за столами, Ольга Бузова стала свидетельницей переписки между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым.
Ольга Бузова
Ольга Бузова

На премию «Прорыв года» съехалось множество звездных гостей, которые получили свои статуэтки в различных номинациях. Среди победителей были Ольга Бузова, взявшая «Певицу года», и Ксения Собчак, которая забрала главную награду вечера, став «Прорывом года» благодаря своему шоу на Youtube «Осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Для выхода в свет Бузова выбрала провокационное платье в пол с экстремальным разрезом от бедра. В наряде певицы на удивление хорошо сочетались и перья, и полупрозрачная ткань, и металлические вставки. Ксения Анатольевна предпочла зеленый тотал-лук, состоящий из платья-тренча с крутым атласным поясом, чокер с крестом и небольшую сумку из крокодиловой кожи.

Во время официальной части церемонии Бузова и Собчак сидели за одним столиком. Светские львицы много общались и весело проводили время. В какой-то момент Ольга заметила, что Ксения уткнулась в телефон, печатая кому-то сообщение. Певица выяснила, что Собчак переписывалась со своим мужем.

В Инстаграме Ольга Бузова поделилась подробностями интересной сцены: «Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем! Как это мило!». Когда певица навела камеру на Ксению, та мило улыбалась, не пытаясь опровергнуть слова Ольги.

Ксения Собчак, Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов

«Когда женщина любит, она становится прекрасной. Даже Собчак стала прекрасной!» — резюмировала Бузова. Есть ощущение, что Ксения Анатольевна образца, например, 2015-го года на ту же самую ситуацию отреагировала бы совсем иначе. 

  • Ольга Бузова
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    Ольга Бузова поделилась с подписчиками необычной подробностью о жизни Ксении Собчак
    Смотреть галерею

Остается только порадоваться за Ксению Собчак, которая так сильно изменилась, встретив Константина Богомолова. 

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23 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Woman.ru, @buzova86, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ольга Бузова, Ксения Собчак

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что значит" даже Собчак стала прекрасной"?! А что,Собчак очень даже симпатичная всегда была. Я бы на месте Ксении ооочень обиделась на Бузову

  • Л

    Что значит" даже Собчак стала прекрасной"?! А что,Собчак очень даже симпатичная всегда была. Я бы на месте Ксении ооочень обиделась на Бузову

    Ничего, возможно и Бузова когда нибудь станет прекраснее. Выглядит она хуже Собчак. Опухшая, отекшая, глаза слиплись.

  • Кажись, у Ксении растет живот

  • Походу крепость Собчак быстро сдалась новому мужу. До развода. Что приходиться отчитываться где и с кем.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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