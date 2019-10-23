Ксения Собчак отчитывается перед мужем, где и с кем проводит время

Вечером 22 октября журнал Moda Topical определил победителей премии «Прорыв года» . Пока гости сидели за столами, Ольга Бузова стала свидетельницей переписки между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым.

Ольга Бузова

На премию «Прорыв года» съехалось множество звездных гостей, которые получили свои статуэтки в различных номинациях. Среди победителей были Ольга Бузова, взявшая «Певицу года», и Ксения Собчак, которая забрала главную награду вечера, став «Прорывом года» благодаря своему шоу на Youtube «Осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак

Для выхода в свет Бузова выбрала провокационное платье в пол с экстремальным разрезом от бедра. В наряде певицы на удивление хорошо сочетались и перья, и полупрозрачная ткань, и металлические вставки. Ксения Анатольевна предпочла зеленый тотал-лук, состоящий из платья-тренча с крутым атласным поясом, чокер с крестом и небольшую сумку из крокодиловой кожи.

Во время официальной части церемонии Бузова и Собчак сидели за одним столиком. Светские львицы много общались и весело проводили время. В какой-то момент Ольга заметила, что Ксения уткнулась в телефон, печатая кому-то сообщение. Певица выяснила, что Собчак переписывалась со своим мужем.

В Инстаграме Ольга Бузова поделилась подробностями интересной сцены: «Только что я стала свидетелем, как Ксения Анатольевна отчитывается перед своим мужем! Как это мило!». Когда певица навела камеру на Ксению, та мило улыбалась, не пытаясь опровергнуть слова Ольги.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

«Когда женщина любит, она становится прекрасной. Даже Собчак стала прекрасной!» — резюмировала Бузова. Есть ощущение, что Ксения Анатольевна образца, например, 2015-го года на ту же самую ситуацию отреагировала бы совсем иначе.

1 2 3 ... 11 Ольга Бузова поделилась с подписчиками необычной подробностью о жизни Ксении Собчак

Остается только порадоваться за Ксению Собчак, которая так сильно изменилась, встретив Константина Богомолова.