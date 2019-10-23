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Подруга Оксаны Воеводиной утверждает, экс-правитель Малайзии изменял ей с первых дней брака

Развод Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V претендует стать самым громким событием этого года! Пока «Мисс Москва» дает комментарии лишь западным таблоидам, ее окружение не прочь выдать пикантные подробности отечественным журналистам. 
Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина

Этим летом стало известно о разводе Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V, которые лишь недавно стали родителями. Сначала россиянка отрицала разрыв и отказывалась комментировать ситуацию, но с недавних пор начала делиться подробностями случившегося

Воеводина призналась, что пока не готова раскрыть истинную причину развода с супругом, так как эта информация может задеть некоторых людей. 

Впрочем, журналистам издания «Комсомольская правда» все же удалось узнать одну из версий расставания экс-правителя с молодой красавицей.

Оксана Воеводина
 

Если верить близкой подруге Оксаны, то на самом деле развода потребовала... именно Воеводина. Да-да, не удивляйтесь: приятельница уверяет, что звезде надоело терпеть измены супруга!

«Конфликт Оксаны с мужем начался еще в декабре прошлого года, когда она уже была беременна. Тогда Оксана узнала, что у мужа она не одна», — делится женщина. 

«С его стороны была не просто измена, а предательство. Оксана думала, что она у Фариса единственная. И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее, и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. И первой предложила разводиться», — рассказывает подруга Воеводиной. 

Также знакомая королевы красоты поведала, что сначала Мухаммад V не хотел расставаться. Он пытался добиться, чтобы Оксана подписала соглашение, по которому останется его женой, но будет тайно растить его сына и мириться с тем, что у него могут быть другие женщины. «Оксана не смогла бы ни замуж выходить, ни свою жизнь построить. Должна сидеть, как наложница, и ждать годами, соизволит он когда-нибудь ее навестить или нет», — возмущается женщина. 

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23 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Чудеса да и только, сериал бесконечный

  • У него был кто то до нее 🤦‍♀️ Прям печаль—беда, не мальчиком ей достался

  • Это не правда. На офсайте его величесива написано что она и кто она.

  • Все понеслось , сейчас ещё по ток шоу пойдет,деньги зарабатывать.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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