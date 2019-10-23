Подруга Оксаны Воеводиной утверждает, экс-правитель Малайзии изменял ей с первых дней брака

Развод Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V претендует стать самым громким событием этого года! Пока «Мисс Москва» дает комментарии лишь западным таблоидам, ее окружение не прочь выдать пикантные подробности отечественным журналистам.

Мухаммад V и Оксана Воеводина

Этим летом стало известно о разводе Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V, которые лишь недавно стали родителями. Сначала россиянка отрицала разрыв и отказывалась комментировать ситуацию, но с недавних пор начала делиться подробностями случившегося.

Воеводина призналась, что пока не готова раскрыть истинную причину развода с супругом, так как эта информация может задеть некоторых людей.

Впрочем, журналистам издания «Комсомольская правда» все же удалось узнать одну из версий расставания экс-правителя с молодой красавицей.

Если верить близкой подруге Оксаны, то на самом деле развода потребовала... именно Воеводина. Да-да, не удивляйтесь: приятельница уверяет, что звезде надоело терпеть измены супруга!

«Конфликт Оксаны с мужем начался еще в декабре прошлого года, когда она уже была беременна. Тогда Оксана узнала, что у мужа она не одна», — делится женщина.

«С его стороны была не просто измена, а предательство. Оксана думала, что она у Фариса единственная. И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее, и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. И первой предложила разводиться», — рассказывает подруга Воеводиной.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина стала инициатором развода с Мухаммадом V

Также знакомая королевы красоты поведала, что сначала Мухаммад V не хотел расставаться. Он пытался добиться, чтобы Оксана подписала соглашение, по которому останется его женой, но будет тайно растить его сына и мириться с тем, что у него могут быть другие женщины. «Оксана не смогла бы ни замуж выходить, ни свою жизнь построить. Должна сидеть, как наложница, и ждать годами, соизволит он когда-нибудь ее навестить или нет», — возмущается женщина.