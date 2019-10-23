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После недавних откровений Гарри и Меган их фото исчезло из зала аудиенций Елизаветы II

От зорких взглядов поклонников не укрылось, что совместный снимок Сассексов в рамке исчез со своего законного места. Фанаты гадают, что же послужило этому причиной?
Елизавета II
Елизавета II на встрече с Борисом Джонсоном 24 июля 2019 года

22 октября Елизавета II приняла в Букингемском дворце Кишу Александр-Грант, высшего комиссара Гренады. Когда в Сети появились фотографии с торжественной встречи, преданные поклонники британской королевской семьи отыскали на снимках любопытную деталь.

Совместная фотография принца Гарри и Меган Маркл, на которой они, обнявшись, улыбались фотографу, исчезла со столика.
Елизавета II
Елизавета II на встрече с Кишей Александр-Грант 22 октября 2019 года

Теперь на столике в светлом зале для аудиенций осталось всего два снимка. Слева от лампы стоит фотография радостных принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанная в честь их помолвки Марио Тестино. Справа от светильника находится обрамленный в рамку кадр с любимыми внуками Елизаветы II в военной форме.

При этом, как отметили поклонники, такое происходит уже во второй раз. В июне 2018 года фотография Гарри и Меган уже загадочным образом пропадала, но потом вернулась. Фанаты королевской семьи не сомневаются: королева сама переставляет снимки и выражает тем самым свое отношение к родственникам.

В последнее время ходят слухи, что старшее поколение Виндзоров недовольно недавними откровениями Сассексов в документальном фильме об их поездке в Африку и скандалами, которые их периодически окружают. Возможно, таким жестом королева хотела показать свое неодобрение?

Кажется, поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма подобных вопросов не вызывает — их крупное совместное фото сразу бросается в глаза.

  • Елизавета II
    1 2 3 ...10
    Поклонники часто обращают внимание на фотографии, которые стоят на столе Елизаветы II
    Смотреть галерею

Добавим, что принцу Гарри и Меган Маркл в последнее время приходится нелегко — их обвиняют в том, что они пытаются сделать из себя жертв. Впрочем, если герцогиня Сассекская и переживает по этому поводу, то никак не показывает своей тревоги. На недавнем мероприятии она светилась от радости и ослепительно улыбалась. При этом Меган, которую недавно критиковали за фэшн-провалы, выглядела великолепно в струящемся фиолетовом платье.

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23 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @evgeniyafeofilaktova, @majed.geagea/Instagram
Теги

Елизавета II

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем королеве в своем дворце ходить с сумкой? А по теме, да сколько таких историй когда родные не принимают невест/женихов.... тем крепче будет союз, если, действительно создан по любви.

  • Когда ММ жалостливо рассказывала, что ей нелегко, это ассоциировалось с маленькой упрямой девочкой, которой не дали то, что она хочет и она надула губы. Почему то нет сожаления: ей 37 лет и она прекрасно знала куда лезет. От нее, в первую очередь ждали принятия традиций, а не фривольного поведения и слез, что ее никто не понимает и она хочет жить нормальной семьей. Изначально семья ненормальная - а королевская, с кучей традиций, правил, и обязанностей. А раз решила устраивать реформы в королевстве, то должна быть готова к негативу.

  • Гость

    Зачем королеве в своем дворце ходить с сумкой? А по теме, да сколько таких историй когда родные не принимают невест/женихов.... тем крепче будет союз, если, действительно создан по любви.

    да, когда живешь на деньги этих самых родных это прямо так способствует укреплению, так способствует

  • А может королеве вы просто надоели со своими истериками и психами про Меган и Гарри,какие они плохие и какие хорошие Вильям и Кейт.Правильно нечего трон давать ни Гарри,ни Кейт с Вильямом. Вот Королева и убрала фото чтобы отвязались и оставили в покое и её и Гарри с Меган. Обойдетесь все без короны лет 10.Альтернативы бабке нет.Она в 25 лет была серьезной девушкой.

  • Гость

    Очки, пилюли, глазные капли, мобильник, записную книжку, you name it! - все в руках носить?

    Ну да.... еще фотоаппарат, пачку сигарет, зажигалку, кошелек, прокладки, сменные трусы и носки, флакончик духов, помада, тушь, расческа, туфли .. как без сумки-то в родном дворце обойдешься? Подать-то некому ничего, так и с рюкзаком выходить будешь...(

  • Да у нее эти фотографии гуляют по всему дворцу, сегодня здесь, завтра там, и это уже не первый случай, когда замечают перестановку в фотографиях не только Гарри и Меган, но и Кейт с Ульямом и др.

  • Может корги утащили)))) Вообще бабка Лиза там еще огурцом держится.

  • Зачем с собою носить глазные капли и пилюли? Звонок в колокольчик и все принесут. Фото Гарри и Меган она поставила у себя в спальне, на прикроватный столик. Все в курсе, что Гарри у королевы любимчик, а Меган единственная, кто умеет королеву развеселить. К Уильяму королева прохладна, а КЕйт откровенно раздражает.

  • Я думаю, Меган истерит, потому, что понимает «хрупкость» своего положения(и, вероятно, это сказявается и на Гарри). И в самом деле, фигура ММ после рождения изменилась. И все бы ничего, да вот сравнение с Кейт не в ее пользу. Опять же примеры Леди Ди и Ферги, принцесс Анны и Марарет дают повод задуматься о том, что и в королевской семье развод дело реальное. Вот и пытается «отселиться» от сравнения не в свою пользу, давить на жалость(ну затравили, несчастную), манипулировать на чувстве вины Гарри(перед мамой и ММ)… Ей и в самом деле не уютно, не спокойно, и, конечно, не по вине журналистов ― быть перед камерой ее прежняя работа ― а вот за свое положение повоноваться приходится: Гарри, конечно, влюблен, пока что, но… А вот Ее Величество истерики не терпит, и осуждает всю свою жизнь. Которая тоже нелегка, и нападки журналистов и на нее случались(напрмер, после гибели леди Ди), и она всегда выходила из ситуации с достоинством. Что не делает Меган, да еще и Гарри к истерикам «привлекает»

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