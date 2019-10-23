После недавних откровений Гарри и Меган их фото исчезло из зала аудиенций Елизаветы II

От зорких взглядов поклонников не укрылось, что совместный снимок Сассексов в рамке исчез со своего законного места. Фанаты гадают, что же послужило этому причиной?

Елизавета II на встрече с Борисом Джонсоном 24 июля 2019 года

22 октября Елизавета II приняла в Букингемском дворце Кишу Александр-Грант, высшего комиссара Гренады. Когда в Сети появились фотографии с торжественной встречи, преданные поклонники британской королевской семьи отыскали на снимках любопытную деталь.

Совместная фотография принца Гарри и Меган Маркл, на которой они, обнявшись, улыбались фотографу, исчезла со столика.

Елизавета II на встрече с Кишей Александр-Грант 22 октября 2019 года

Теперь на столике в светлом зале для аудиенций осталось всего два снимка. Слева от лампы стоит фотография радостных принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанная в честь их помолвки Марио Тестино. Справа от светильника находится обрамленный в рамку кадр с любимыми внуками Елизаветы II в военной форме.

При этом, как отметили поклонники, такое происходит уже во второй раз. В июне 2018 года фотография Гарри и Меган уже загадочным образом пропадала, но потом вернулась. Фанаты королевской семьи не сомневаются: королева сама переставляет снимки и выражает тем самым свое отношение к родственникам.

В последнее время ходят слухи, что старшее поколение Виндзоров недовольно недавними откровениями Сассексов в документальном фильме об их поездке в Африку и скандалами, которые их периодически окружают. Возможно, таким жестом королева хотела показать свое неодобрение?

Кажется, поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма подобных вопросов не вызывает — их крупное совместное фото сразу бросается в глаза.

1 2 3 ... 10 Поклонники часто обращают внимание на фотографии, которые стоят на столе Елизаветы II

Добавим, что принцу Гарри и Меган Маркл в последнее время приходится нелегко — их обвиняют в том, что они пытаются сделать из себя жертв. Впрочем, если герцогиня Сассекская и переживает по этому поводу, то никак не показывает своей тревоги. На недавнем мероприятии она светилась от радости и ослепительно улыбалась. При этом Меган, которую недавно критиковали за фэшн-провалы, выглядела великолепно в струящемся фиолетовом платье.