После недавних откровений Гарри и Меган их фото исчезло из зала аудиенций Елизаветы II

22 октября Елизавета II приняла в Букингемском дворце Кишу Александр-Грант, высшего комиссара Гренады. Когда в Сети появились фотографии с торжественной встречи, преданные поклонники британской королевской семьи отыскали на снимках любопытную деталь.
Теперь на столике в светлом зале для аудиенций осталось всего два снимка. Слева от лампы стоит фотография радостных принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сделанная в честь их помолвки Марио Тестино. Справа от светильника находится обрамленный в рамку кадр с любимыми внуками Елизаветы II в военной форме.
При этом, как отметили поклонники, такое происходит уже во второй раз. В июне 2018 года фотография Гарри и Меган уже загадочным образом пропадала, но потом вернулась. Фанаты королевской семьи не сомневаются: королева сама переставляет снимки и выражает тем самым свое отношение к родственникам.
В последнее время ходят слухи, что старшее поколение Виндзоров недовольно недавними откровениями Сассексов в документальном фильме об их поездке в Африку и скандалами, которые их периодически окружают. Возможно, таким жестом королева хотела показать свое неодобрение?
Кажется, поведение Кейт Миддлтон и принца Уильяма подобных вопросов не вызывает — их крупное совместное фото сразу бросается в глаза.
Добавим, что принцу Гарри и Меган Маркл в последнее время приходится нелегко — их обвиняют в том, что они пытаются сделать из себя жертв. Впрочем, если герцогиня Сассекская и переживает по этому поводу, то никак не показывает своей тревоги. На недавнем мероприятии она светилась от радости и ослепительно улыбалась. При этом Меган, которую недавно критиковали за фэшн-провалы, выглядела великолепно в струящемся фиолетовом платье.