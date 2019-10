63-летняя Ла Тойя Джексон подчеркнула свою девичью стройность смелым молодежным нарядом

22 октября Ла Тойя Джексон на пресс-конференции объявила о запуске трибьют-тура Forever: The Best Show About The King Of Pop. Старшая сестра Майкла Джексона прекрасно выглядела в люксовом наряде Fendi.

Ла Тойя Джексон

63-летняя Ла Тойя Джексон собрала пресс-конференцию в Мехико, чтобы анонсировать концертную программу Forever: The Best Show About The King Of Pop, посвященную Майклу Джексону.

Грандиозный тур в честь поп-короля начнется уже 24 октября в Монтеррее, а завершат трибьют 28 марта в Порту. Джексоны исполнят золотые хиты Майкла во многих странах Европы и Латинской Америки.

Ла Тойя Джексон

Ла Тойя предстала перед журналистами в люксовом наряде. Певица прекрасно выглядела в джемпере и сапогах Fendi, а осиную талию решила подчеркнуть широким кожаным ремнем. Нельзя не отметить, что фигура 63-летней певицы выглядит просто потрясающе, а подобный наряд только подчеркивает ее достоинства.

Ла Тойя Джексон

Новость о новой концертной программе поклонники певицы восприняли на ура и уже ждут не дождутся, когда смогут увидеть зажигательное шоу в честь своего кумира.

63-летняя Ла Тойя Джексон радостно сообщила о начале грандизного трибьют-тура

В этом году исполнилось 10 лет со дня смерти поп-короля. Поклонники выразили Ла Тойе свою поддержку и слова благодарности за творчество Майкла. «Спасибо за вашу любовь и поддержку, я очень ценю это и 19 000 прекрасных роз, которые вы прислали!» — поблагодарила подписчиков певица.