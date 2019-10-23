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СМИ: сын Кристины Орбакайте встречается с девушкой, которую знает с детства

Не так давно стало известно, что внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров получил престижное образование в элитном британском университете. Журналистам удалось узнать немного и о личной жизни звездного наследника.
Дени Байсаров, Кристина Орбакайте

До недавнего времени поклонники были уверены, что все свое свободное время Дени, сын чеченского бизнесмена Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте, посвящает учебе. Как удалось узнать прессе, он получил диплом бакалавра в лондонском филиале Школы бизнеса при Чикагском университете и продолжит обучение в магистратуре.

О личной жизни звездный наследник предпочитает не распространяться, но поклонники подозревают, что его сердце уже занято. Как сообщает «Комсомольская правда», Дени видится с длинноногой блондинкой Марией каждый раз, когда приезжает в Россию.

Дени Байсаров, Кристина Орбакайте

Предполагаемая избранница сына Орбакайте — обладательница привлекательноей внешности и модельной фигуры. Мария грызет гранит науки в МГИМО и увлекается конным спортом. Одним словом, студентка, спортсменка, комсомолка и просто красавица!

Они с Дени знакомы уже много лет, и он даже побывал вместе с ней на 70-летнем юбилее Аллы Пугачевой. 

Поклонники предполагают, что дружеские отношения между Дени и Марией уже переросли в романтические, ведь в подписях к совместным снимкам девушка называет звездного наследника «своей светловолосой половиной».

  • Дени Байсаров, Кристина Орбакайте
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    Кристина Орбакайте — мама троих детей. Ее младший сын Дени родился в союзе с бизнесменом Русланом Байсаровым
    Смотреть галерею

Напомним, Кристина Орбакайте — трижды мама. В 1991 году у нее родился сын Никита от певца Владимира Преснякова. В 1998-м на свет появился второй отпрыск исполнительницы — Дени Байсаров. Спустя 14 лет в Майами родилась единственная дочь Кристины — очаровательная малышка Клавдия Земцова.

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23 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @dennyartview, @yourmaria, @orbakaite_k/Instagram
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Дени Байсаров

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Старший тоже с одногруппницей встречался, а женился на мукле.

  • Это какая-то подруга Кристины? По возрасту ближе к ней, чем к Дени.

  • а мне очень понравилась девушка. Очень милая естественная внешность. Скорее всего и неглупая.

  • Красивые дети у Кристины. Кто бы мог подумать!

  • Красивые дети у Кристины. Кто бы мог подумать!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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