СМИ: сын Кристины Орбакайте встречается с девушкой, которую знает с детства

Не так давно стало известно, что внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров получил престижное образование в элитном британском университете. Журналистам удалось узнать немного и о личной жизни звездного наследника.

До недавнего времени поклонники были уверены, что все свое свободное время Дени, сын чеченского бизнесмена Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте, посвящает учебе. Как удалось узнать прессе, он получил диплом бакалавра в лондонском филиале Школы бизнеса при Чикагском университете и продолжит обучение в магистратуре.

О личной жизни звездный наследник предпочитает не распространяться, но поклонники подозревают, что его сердце уже занято. Как сообщает «Комсомольская правда», Дени видится с длинноногой блондинкой Марией каждый раз, когда приезжает в Россию.

Предполагаемая избранница сына Орбакайте — обладательница привлекательноей внешности и модельной фигуры. Мария грызет гранит науки в МГИМО и увлекается конным спортом. Одним словом, студентка, спортсменка, комсомолка и просто красавица!

Они с Дени знакомы уже много лет, и он даже побывал вместе с ней на 70-летнем юбилее Аллы Пугачевой.

Поклонники предполагают, что дружеские отношения между Дени и Марией уже переросли в романтические, ведь в подписях к совместным снимкам девушка называет звездного наследника «своей светловолосой половиной».

1 2 3 ... 10 Кристина Орбакайте — мама троих детей. Ее младший сын Дени родился в союзе с бизнесменом Русланом Байсаровым

Напомним, Кристина Орбакайте — трижды мама. В 1991 году у нее родился сын Никита от певца Владимира Преснякова. В 1998-м на свет появился второй отпрыск исполнительницы — Дени Байсаров. Спустя 14 лет в Майами родилась единственная дочь Кристины — очаровательная малышка Клавдия Земцова.