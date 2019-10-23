Алена Шишкова мечтала поразить длиной ног, но испугала нездоровой худобой и выпирающими ребрами

Если других звезд чаще всего критикуют за лишний вес, то Алену Шишкову считают чересчур субтильной. Некоторым поклонникам даже кажется, что экс-возлюбленная Тимати пропагандирует анорексию. Вот и новые снимки Алены в купальнике вызвали у фолловеров не одобрение, а тревогу.

23 октября Алена Шишкова разместила новый снимок в Инстаграме. На фотографиях 26-летняя модель в красном бикини позировала у бассейна. Распущенные светлые локоны придавали ей сходство со сказочной русалкой, а ноги казались бесконечными.

Снимки быстро получили свои заслуженные 118 тысяч лайков, но фолловеры в комментариях были не на шутку обеспокоены состоянием здоровья Шишковой. Им показалось, что Алена намеренно доводит себя до анорексии.

Ее нездоровая худоба и выпирающие ребра смутили подписчиков. В результате вместо комплиментов и восторженных высказываний экс-возлюбленная Тимати столкнулась с противоположной реакцией.

«Ой, у нас в меде трупы в морге пополнее будут», «Антисексуально», «Алена, кушай, дорогая, одни кости и кожа», «Совсем исхудала», — писали Шишковой встревоженные фолловеры.

Алена не реагировала на советы доброхотов. Однако в инстаграм-историях она разместила видео, на котором предстала возле зеркала. «Кузнечик», — с юмором подписала ролик Шишкова. Звезда не раз говорила подписчикам о том, что никак не может поправиться и что с самого детства страдала от недостатка веса.

Напомним, на днях с похожей проблемой столкнулась Виктория Боня, которая также ищет способ набрать несколько килограммов.