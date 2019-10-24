Через 8 дней после родов Анастасия Решетова пожаловалась, что ее не радует отражение в зеркале

Возлюбленная Тимати не спешила делиться подробным отчетом о своих впечатлениях после родов. Однако спустя неделю жизни в статусе мамы Анастасия Решетова рассказала, как себя чувствует и как изменились ее взгляды на мир и свое тело.

Не успев выписаться из роддома, Анастасия Решетова отправилась на работу, так как беспокоилась о состоянии дел в своем салоне красоты. В тот же миг публика ополчилась против молодой матери: «Не успела родить сына, как уже его бросила?». В ответ на нападки фолловеров модели даже пришлось написать оправдательный пост в инстаграм-историях. «Да не бросала я никого», —сообщила тогда Анастасия. Похоже, новоиспеченная просто перешла в режим «автопилота», о чем она сама поведала в соцсетях.



«Есть ли жизнь после родов? Да, однозначно. И она похожа на сон, в прямом смысле слова», — рассказала Анастасия.

«Круглосуточная увеселительная программа ''покормить-поменять подгузник'' не дает расслабиться. Спустя неделю в новом статусе мамы я немного пришла в себя и стала замечать свое отражение в зеркале».

Решетова рассказала, что увиденное ее не слишком обрадовало. На днях она уже сообщала, что поправилась на 6-7 кг и пока не может заниматься спортом. Однако в ближайшее время модель намерена вернуть себе дородовую форму. Но пока врачи не разрешат ей физические нагрузи, об идеальных изгибах остается только мечтать.

«Не могу сказать, что оно [отражение в зеркале — прим. Woman.ru] меня радует, но то, что я про него вспомнила — уже хорошо. Еще в беременность я настраивалась на то, что максимально буду стараться все делать сама и пока не сдаю позиций», — поведала Решетова.

«Но временами мне кажется, что моя нервная система изменилась с точностью до наоборот по сравнению с периодом беременности. Я не всегда могу уснуть, даже когда есть такая возможность».

Решетова поделилась, что при попытке уснуть она постоянно думает о своем сыне. Ей кажется, что он плачет, голоден или ему нужно сменить подгузник. Модель призналась, что в этот трудный период ей помогает семья и близкие: дают ценные советы, берут на себя часть заботы о Ратмире и утешают, если не остается сил.

1 2 3 ... 13 С появлением сына жизнь Анастасии Решетовой сильно изменилась

«Сейчас я понимаю, как важна поддержка и помощь в семье, когда меня подбадривают, дают советы, помогают и обещают, что скоро все наладится и станет легче. Кто-то сказал, что в среднем ''период зомби'' длится пару месяцев, а потом привыкаешь. Самое главное, что я сейчас максимально погружена в процесс заботы о сыночке, и это важнее всех прочих неудобств», — рассказала Анастасия Решетова.