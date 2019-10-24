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Носики-курносики: годовалая дочь и 5-летний сын Сергея Лазарева удивительно похожи

Сергей Лазарев на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал, что у него есть годовалая дочка Анна. Теперь он может спокойно делиться с подписчиками фотографиями обоих отпрысков. 

В конце сентября Сергей Лазарев шокировал поклонников неожиданным признанием. Оказывается, он уже давно воспитывает не только сына Никиту, но и дочку Анну. Девочка родилась год назад, и Лазарев долго скрывал от общественности ее появление на свет.

Аню, как и ее 5-летнего брата, выносила суррогатная мать. По словам Сергея, его дети — «полноценные брат и сестра», ведь донором яйцеклетки стала одна и та же женщина.

Также певец рассказал, что его дочка появилась на свет весом в 3 килограмма 700 граммов и ростом 52 см.

А на днях Сергей выложил трогательное фото с обоими отпрысками. Артист держит Никиту и Аню на руках, а те улыбаются друг другу. Фото подписано лаконично: «Папа приехал».

В комментариях отметились звездные друзья Сергея: Ирина Дубцова, Арман Давлетяров, Александр Ревва, Белла Потемкина и другие. Многие, кстати, заметили, что брат с сестрой невероятно похожи друг на друга. 

Напомним, рождение Никиты Лазарев скрывал целых два года. О том, что у сладкоголосого музыканта появился наследник, стало известно в декабре 2016-го, когда папарацци заметили Сергея, выходящим из храма вместе с мальчиком. Спустя два месяца Лазарев осуществил свою давнюю мечту и набил на шее татуировку с первой буквой имени сына — N.

«Изначально я не говорил о том, что в моей жизни случилось такое радостное событие, потому что не хотел, чтобы маленький ребенок был подвержен каким-то сглазам. Каждый родитель выбирает свой путь: кто-то показывает своего ребенка с младенчества, кто-то ждет крестин и уже потом показывает. Я сделал еще позднее. И то я бы этого не сделал, если бы в Сеть не попали фотографии, сделанные случайными прохожими, которые меня узнали. Тогда Никите было уже 2,5 года и мне было сложно его скрывать, поэтому в каком-то смысле я даже выдохнул», — рассказывал Сергей.

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24 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @lazarevsergey/Instagram
Теги

Сергей Лазарев

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • В СМЫСЛЕ? уже и дочь есть??

  • Рада за Сергея, но изначально лишать детей матери... этого не понимаю. Очень жаль. Конечно он их любит, конечно воспитает, но это ведь не всё.

  • Я,конечно,понимаю,что он хороший папа,но любовь,нежность,безусловное принятие может дать только мама.

  • Мне кажется детские психологи даже не готовы к таким детям: как им объяснить, что папа на заработках по стране ездит, а мамы никогда не было. Как они должны расти?....

  • Уж можно было и покрасивее мамашу найти

  • я знаю, что по закону донор яйцеклетки и тот кто выносил не может быть одним и тем же человеком. То есть представьте одна мать дала биоматериал, другая родила. Ни какие деньги и любовь отца не заменят маму. Мне жаль этих детей

  • После "покупки" детей стал противен! Это что теперь норма заводить детей в однополых семьях??? Куда мы катится?!

  • Мне одной кажется, что дети вообще на него не похожи? Вот прям совсем.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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