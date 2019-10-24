Носики-курносики: годовалая дочь и 5-летний сын Сергея Лазарева удивительно похожи

Сергей Лазарев на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал, что у него есть годовалая дочка Анна. Теперь он может спокойно делиться с подписчиками фотографиями обоих отпрысков.

В конце сентября Сергей Лазарев шокировал поклонников неожиданным признанием. Оказывается, он уже давно воспитывает не только сына Никиту, но и дочку Анну. Девочка родилась год назад, и Лазарев долго скрывал от общественности ее появление на свет.

Аню, как и ее 5-летнего брата, выносила суррогатная мать. По словам Сергея, его дети — «полноценные брат и сестра», ведь донором яйцеклетки стала одна и та же женщина.

Также певец рассказал, что его дочка появилась на свет весом в 3 килограмма 700 граммов и ростом 52 см.

А на днях Сергей выложил трогательное фото с обоими отпрысками. Артист держит Никиту и Аню на руках, а те улыбаются друг другу. Фото подписано лаконично: «Папа приехал».

В комментариях отметились звездные друзья Сергея: Ирина Дубцова, Арман Давлетяров, Александр Ревва, Белла Потемкина и другие. Многие, кстати, заметили, что брат с сестрой невероятно похожи друг на друга.

Напомним, рождение Никиты Лазарев скрывал целых два года. О том, что у сладкоголосого музыканта появился наследник, стало известно в декабре 2016-го, когда папарацци заметили Сергея, выходящим из храма вместе с мальчиком. Спустя два месяца Лазарев осуществил свою давнюю мечту и набил на шее татуировку с первой буквой имени сына — N.

1 2 3 ... 10 Сергей Лазарев пока так и не встретил «ту самую»

«Изначально я не говорил о том, что в моей жизни случилось такое радостное событие, потому что не хотел, чтобы маленький ребенок был подвержен каким-то сглазам. Каждый родитель выбирает свой путь: кто-то показывает своего ребенка с младенчества, кто-то ждет крестин и уже потом показывает. Я сделал еще позднее. И то я бы этого не сделал, если бы в Сеть не попали фотографии, сделанные случайными прохожими, которые меня узнали. Тогда Никите было уже 2,5 года и мне было сложно его скрывать, поэтому в каком-то смысле я даже выдохнул», — рассказывал Сергей.