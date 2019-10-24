Екатерина Волкова обманула подписчиков и звездных друзей новостью о своей беременности

Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале «Воронины», намекнула на грядущее прибавление в семействе! Она опубликовала фото, на котором предстала в интересном положении. Однако не спешите ее поздравлять.

24 октября 37-летняя Екатерина Волкова разместила новый пост в Инстаграме. На фотографии в теплых осенних тонах актриса сидит на подоконнике и с загадочной улыбкой наблюдает пейзаж в окне.

Внимание пользователей Сети было приковано к заметно округлившемуся животу звезды.

«Скрывать уже нет смысла... Моя прекрасная Флоранс», — подписала нежный снимок Екатерина.

Получается, что актриса ждет девочку?

Фолловеры тотчас же поспешили порадоваться за Екатерину:

«Поздравляю, Катя! Какое счастье», «Ух ты! Спокойной беременности и легких родов», «Вот это неожиданность! Очень рада за вас».

В комментариях знаменитость поздравили и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были Алена Водонаева, Анна Чурина и Елена Захарова. Сергея Лазарева сильно изумила фотография Волковой в интересном положении, и он отреагировал крайне эмоционально: «Да ладно?! Вау!». Анна Цуканова-Котт и вовсе оставила лишь три вопросительных знака. Кажется, новость стала большим сюрпризом для всех.

Это подтолкнуло некоторых фолловеров начать детективное расследование. Они вспомнили, что на недавних снимках и видео из инстаграм-историй никакого живота у Екатерины не было и в помине.

«Да не может быть. Совсем недавно были сторис с зала с идеальным плоским животиком. Но если действительно правда, то поздравляю!» — сообщила одна из подписчиц. Кроме того, юзеры изумились, что Екатерина, уже будучи в положении, летом участвовала в шоу «Форт Боярд».

Многие также обратили внимание на геотег публикации Екатерины. Фотография была сделана в театре на Малой Бронной. Поэтому «Шерлоки» предположили, что таким образом Екатерина готовится к новой роли на сцене, где ее героиня будет беременна.

И фолловеры Волковой оказались правы!

Позднее Волкова прокомментировала загадочный пост в новой публикации. Оказалось, что она с помощью фотошопа провела небольшой эксперимент и понаблюдала за реакцией подписчиков. Речь в ее посте действительно шла о новом спектакле.



«На самом деле я правда готовлюсь к рождению ребенка — уже очень скоро состоится премьера нашего спектакля “Ловушка”. Где Флоранс — это моя героиня. И каждая новая роль для меня — это как рождение малыша».

Екатерина также поблагодарила всех поздравивших ее за добрые слова.

Добавим, что актриса и ее супруг Андрей Карпов воспитывают 8-летнюю дочь Елизавету.