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«Задетые и уязвимые»: автор фильма о Сассексах рассказал, какое впечатление на него произвели Гарри и Меган

Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью в новом документальном фильме о своей жизни во время тура по Африке. Не все оценили заявления герцога и герцогини Сассекских, однако одного человека они убедили — автора фильма Тома Брэдби.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Несколько дней назад вышел документальный фильм «Гарри и Меган: путешествие по Африке». Пока поклонники сочувствовали несчастной герцогине Сассекской, рассказывающей о не самой комфортной жизни среди монарших особ, хейтеры возмущались неискренности 38-летней экс-актрисы. 

За Меган и Гарри неожиданно вступился автор нетленки, журналист Том Брэдби. Он пришел на шоу Good Morning America, где рассказал, какое впечатление на него произвели Сассексы. Оказалось, что Том не ожидал увидеть то, что явилось его глазам.

Том Брэдби
Том Брэдби
«Я знал, что за кулисами все не так радужно, это правда. В реальности я увидел задетую и уязвимую пару», — разоткровенничался мистер Брэдби.

Оказалось, перед тем, как записать откровения пары на камеру, Том пообщался с Гарри и Меган в приватной обстановке. «После этого я сказал им: ''Послушайте, давайте сейчас пойдем и расскажем правду такой, какой ее видите вы. Что случится, то случится''. Про Гарри я могу сказать одно — он из тех людей, которые дадут честный ответ, если ты об этом попросишь. И неважно, к добру это будет или нет».

Брэдби отметил: он надеется, что герцогу и герцогине Сассекским «дадут немного свободного пространства», которое им так нужно.

Напомним, что в документалке «Гарри и Меган: путешествие по Африке» супруги рассказали немало сокровенного. Экс-актриса, например, поведала, что подруги отговаривали ее встречаться с Гарри и предостерегали о последствиях, а Гарри пролил свет на непростые отношения с братом.

По Меган катком проехалась известная телеведущая Венди Уильямс. Она заявила, что Маркл знала, на что шла, когда выходила замуж за Гарри, и высказала популярную точку зрения: «Никому тебя не жаль».

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24 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Нам опять посочувствовать тяжелой долюшке герцогов? Бедняжки они, просто к деньги не дают, устраивать вечеринки с бухлом не дают, одевают в старьё, на самолете кататься на разрешают. Мы плачем вместе с ними)))

  • Чем больше они кричат о своей уязвимости, тем меньше их жаль. Если так плохо, все достали - зашейтесь в глуши или там дома и не высовывайтесь без повода, переждите, пока не поутихнет. Ан нет - нас все достали , но мы дальше со слезами продолжаем рябить и раздражать.

  • Ну все тогда монаршие особы пусть начнут жаловаться, их всех критикуют за растраты, указывают на каждую морщинку, обсуждают наряды, почему только Гарри и Меган, чем их проблемы отличаются? Если они тратят больше остальных или нарушают протокол это их проблемы. Даже фильм про них отдельный сняли

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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