«Задетые и уязвимые»: автор фильма о Сассексах рассказал, какое впечатление на него произвели Гарри и Меган

Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью в новом документальном фильме о своей жизни во время тура по Африке. Не все оценили заявления герцога и герцогини Сассекских, однако одного человека они убедили — автора фильма Тома Брэдби.

Меган Маркл и принц Гарри

Несколько дней назад вышел документальный фильм «Гарри и Меган: путешествие по Африке». Пока поклонники сочувствовали несчастной герцогине Сассекской, рассказывающей о не самой комфортной жизни среди монарших особ, хейтеры возмущались неискренности 38-летней экс-актрисы.

За Меган и Гарри неожиданно вступился автор нетленки, журналист Том Брэдби. Он пришел на шоу Good Morning America, где рассказал, какое впечатление на него произвели Сассексы. Оказалось, что Том не ожидал увидеть то, что явилось его глазам.

Том Брэдби

«Я знал, что за кулисами все не так радужно, это правда. В реальности я увидел задетую и уязвимую пару», — разоткровенничался мистер Брэдби.

Оказалось, перед тем, как записать откровения пары на камеру, Том пообщался с Гарри и Меган в приватной обстановке. «После этого я сказал им: ''Послушайте, давайте сейчас пойдем и расскажем правду такой, какой ее видите вы. Что случится, то случится''. Про Гарри я могу сказать одно — он из тех людей, которые дадут честный ответ, если ты об этом попросишь. И неважно, к добру это будет или нет».

Брэдби отметил: он надеется, что герцогу и герцогине Сассекским «дадут немного свободного пространства», которое им так нужно.

Напомним, что в документалке «Гарри и Меган: путешествие по Африке» супруги рассказали немало сокровенного. Экс-актриса, например, поведала, что подруги отговаривали ее встречаться с Гарри и предостерегали о последствиях, а Гарри пролил свет на непростые отношения с братом.

1 2 3 ... 10 Документальный фильм о Меган Маркл и принце Гарри наделал много шума

По Меган катком проехалась известная телеведущая Венди Уильямс. Она заявила, что Маркл знала, на что шла, когда выходила замуж за Гарри, и высказала популярную точку зрения: «Никому тебя не жаль».