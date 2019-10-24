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Антон Гусев обеспокоен появлением «нового папы» в жизни их с Евгенией Феофилактовой сына

На следующий день после того, как Евгения Феофилактова в красках поведала об отношениях с состоятельным ливанским бизнесменом, на это отреагировал ее экс-супруг Антон Гусев. Он рассказал, как относится к тому, что их с инстадивой сын Даниэль быстро поладил с новым возлюбленным звезды.
Евгения Феофилактова, Даниэль Гусев, Маджид Гиагиа

Евгения Феофилактова на днях рассекретила своего возлюбленного и рассказала, как она счастлива в объятиях 32-летнего ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. По словам инстадивы, возлюбленный осыпает ее дорогими подарками и дает ей возможность почувствовать себя слабой женщиной, потому что взял на себя ответственность за принятие решений.

Евгения порадовалась тому, что Маджид быстро нашел общий язык с ее 6-летним сыном. Бизнесмен заботится о Даниэле и потакает любым его капризам.

Антон Гусев, Даниэль Гусев

Пока Евгения наслаждается настоящей восточной сказкой и роскошной жизнью в Дубае, журналисты поинтересовались у Антона Гусева, что он думает по поводу бурного романа своей экс-супруги.

Оказалось, что к потенциальному спутнику жизни бывшей супруги 30-летний отец Даниэля относится индифферентно. Его больше волнует судьба сына, которому не так давно Феофилактова дала свою фамилию.

«Мне давно не интересна личная жизнь Евгении. Вопрос о сыне будем решать по факту. Я не первый раз вижу, что его кто-то держит на руках», — сообщил 30-летний Гусев изданию «СтарХит».

Антон старается поддерживать связь со своим сыном. Правда, в последнее время видится с ним реже из-за того, что Даниэль с мамой отдыхают в ОАЭ.

«Он приезжает ко мне раз в месяц, но мы активно общаемся по телефону», — рассказал Гусев.

Добавим, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в 2016 году после того, как экс-участник «Дома-2» изменил супруге с ее лучшей подругой Викторией Романец.

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24 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @antongusev89, @evgeniyafeofilaktova, @majed.geagea/Instagram
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Антон Гусев, Евгения Феофилактова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Фото 2 в галерее Феа подписала - "Мне нравятся доминирующие мужчины". Ну что сказать про нее и этого доминанта. И кино сняли и фото постановочных в запас понаделали.

  • Этот товарищ мошенник типа Прошки или Гогена. Ничего у него нет.

  • Первое фото.. Такой шедевр безвкусицы и наигранности. Что даже как то неловко..

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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