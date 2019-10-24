Антон Гусев обеспокоен появлением «нового папы» в жизни их с Евгенией Феофилактовой сына

На следующий день после того, как Евгения Феофилактова в красках поведала об отношениях с состоятельным ливанским бизнесменом, на это отреагировал ее экс-супруг Антон Гусев. Он рассказал, как относится к тому, что их с инстадивой сын Даниэль быстро поладил с новым возлюбленным звезды.

Евгения Феофилактова на днях рассекретила своего возлюбленного и рассказала, как она счастлива в объятиях 32-летнего ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. По словам инстадивы, возлюбленный осыпает ее дорогими подарками и дает ей возможность почувствовать себя слабой женщиной, потому что взял на себя ответственность за принятие решений.

Евгения порадовалась тому, что Маджид быстро нашел общий язык с ее 6-летним сыном. Бизнесмен заботится о Даниэле и потакает любым его капризам.

Пока Евгения наслаждается настоящей восточной сказкой и роскошной жизнью в Дубае, журналисты поинтересовались у Антона Гусева, что он думает по поводу бурного романа своей экс-супруги.

Оказалось, что к потенциальному спутнику жизни бывшей супруги 30-летний отец Даниэля относится индифферентно. Его больше волнует судьба сына, которому не так давно Феофилактова дала свою фамилию.

«Мне давно не интересна личная жизнь Евгении. Вопрос о сыне будем решать по факту. Я не первый раз вижу, что его кто-то держит на руках», — сообщил 30-летний Гусев изданию «СтарХит»

Антон старается поддерживать связь со своим сыном. Правда, в последнее время видится с ним реже из-за того, что Даниэль с мамой отдыхают в ОАЭ.

«Он приезжает ко мне раз в месяц, но мы активно общаемся по телефону», — рассказал Гусев.

1 2 3 ... 10 Евгения Феофилактова рассекретила личность своего нового избранника

Добавим, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев развелись в 2016 году после того, как экс-участник «Дома-2» изменил супруге с ее лучшей подругой Викторией Романец.