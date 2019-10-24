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Пышное тело Ким Кардашьян буквально вываливалось из слишком узкой юбки

На днях Ким Кардашьян не отказала себе в удовольствии прогуляться до магазина косметики в Калабасасе. Вот только дива выбрала далеко не самый удобный наряд для шопинга. 
Ким Кардашьян

В начале недели Ким Кардашьян отправилась на прогулку по улицам Калабасаса. Папарацци немедленно запечатлели инстадиву, сосредоточенно направляющуюся вперед. Чуть позже стало понятно, что цель супруги Канье Уэста была вполне определенной.

Оказалось, что Ким Кардашьян решила попробовать себя в необычном амплуа. Как сообщает издание Daily Mail, она отправилась в магазин Ulta и, эффектно подойдя к стенду со своей косметики KKW Beauty, принялась помогать покупателям выбирать продукты. 

Ким Кардашьян

Пока Ким отнимала хлеб у консультантов и рассказывала девушкам о преимуществах теней и консилеров, за ней пристально наблюдали десятки глаз. В самом деле, когда еще увидишь главную инстадиву мира в роли продавщицы?

Ким Кардашьян

Многие обратили внимание на аутфит Ким. 39-летняя звезда выбрала кроп-топ с леопардовым принтом и полупрозрачную черную юбку миди. Волосы Кардашьян собрала в хвост. Она дополнила образ черно-белыми босоножками на каблуках, крупными золотыми серьгами-кольцами и нюдовым макияжем со стрелками.

Однако некоторые заметили фэшн-проблему, с которой столкнулась знаменитость.

Кажется, узкая юбка Ким ей мешала, и даже знаменитое корректирующее белье не спасало ситуацию. Возможно, утягивающие шорты даже делали лишь хуже из-за того, что резинка слишком сильно врезалась в тело Ким.

Впрочем, Кардашьян, даже если и чувствовала себя не очень комфортно, сохраняла невозмутимое выражение лица на протяжении всего выхода в свет. Пообщавшись с покупателями, она сфотографировала свой стенд несколько раз и, удовлетворившись увиденным, отправилась назад.

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24 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kimkardashian, Legion-Media.ru
Теги

Жаклин Кеннеди

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Коротышка она и ноги короткие, видно же. Переделанная вся, а все равно до модели ой как далеко. Мягко говоря.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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