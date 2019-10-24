Олеся Судзиловская в мини-бикини показала упражнения, с помощью которых в свои 45 сохраняет фигуру юной девушки

Олеся Судзиловская находится в великолепной форме! Она лишний раз подтвердила это, показав в ярком бикини несколько простых упражнений, с помощью которых поддерживает стройную фигуру.

23 октября Олеся Судзиловская разместила новый пост в Инстаграме. Актриса и телеведущая в настоящее время отдыхает в Бодруме, поэтому делится с подписчиками яркими снимками с белоснежного пляжа. Недавняя публикация звезды, впрочем, была посвящена не купанию в море или солнечным ваннам.

Знаменитость поделилась с подписчиками секретом своей красоты. Она показала, к каким усилиям она прибегает, чтобы оставаться в великолепной форме. Оказалось, что для сохранения стройной фигуры Олесе требуется не так уж много! И она с готовностью показала подписчикам, что для поддержания себя в тонусе нужно выполнять несколько простых упражнений.

«Выполняю свое обещание — делюсь видео с гимнастическими упражнениями, которые, вот уже несколько лет, я повторяю ежедневно. Записала видео утром, как и рекомендуется делать зарядку», — подписала видео Олеся.

Олеся наглядно демонстрировала несложные движения в ярком бикини. Волосы звезда собрала в пучок, так как распущенные локоны точно помешали бы в процессе зарядки.

Судзиловская подбодрила фолловеров и заметила, что весь комплекс из трех упражнений займет лишь пять минут утром. Даже этого хватит, чтобы результат был ощутим. Позднее актриса обещала поделиться и другими фитнес-лайфхаками из своего арсенала.

«Самая шикарная девушка, которую я только знал, — это Олеся Судзиловская, наша русская принцесса», «Фигура у вас просто шедевр!», «Клянусь! Теперь делать зарядку каждый день! Леся, хочу такую же обалденную фигурку, как у вас. Красотка», — восхитились подписчики звезды.