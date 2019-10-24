Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Олеся Судзиловская в мини-бикини показала упражнения, с помощью которых в свои 45 сохраняет фигуру юной девушки

Олеся Судзиловская находится в великолепной форме! Она лишний раз подтвердила это, показав в ярком бикини несколько простых упражнений, с помощью которых поддерживает стройную фигуру.
Олеся Судзиловская

23 октября Олеся Судзиловская разместила новый пост в Инстаграме. Актриса и телеведущая в настоящее время отдыхает в Бодруме, поэтому делится с подписчиками яркими снимками с белоснежного пляжа. Недавняя публикация звезды, впрочем, была посвящена не купанию в море или солнечным ваннам.

Знаменитость поделилась с подписчиками секретом своей красоты. Она показала, к каким усилиям она прибегает, чтобы оставаться в великолепной форме. Оказалось, что для сохранения стройной фигуры Олесе требуется не так уж много! И она с готовностью показала подписчикам, что для поддержания себя в тонусе нужно выполнять несколько простых упражнений.

«Выполняю свое обещание — делюсь видео с гимнастическими упражнениями, которые, вот уже несколько лет, я повторяю ежедневно. Записала видео утром, как и рекомендуется делать зарядку», — подписала видео Олеся.

Олеся наглядно демонстрировала несложные движения в ярком бикини. Волосы звезда собрала в пучок, так как распущенные локоны точно помешали бы в процессе зарядки. 

Судзиловская подбодрила фолловеров и заметила, что весь комплекс из трех упражнений займет лишь пять минут утром. Даже этого хватит, чтобы результат был ощутим. Позднее актриса обещала поделиться и другими фитнес-лайфхаками из своего арсенала.

«Самая шикарная девушка, которую я только знал, — это Олеся Судзиловская, наша русская принцесса», «Фигура у вас просто шедевр!», «Клянусь! Теперь делать зарядку каждый день! Леся, хочу такую же обалденную фигурку, как у вас. Красотка», — восхитились подписчики звезды.

Перейти к обсуждению 1


24 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @olesya_sudzilovskaya/Instagram
Теги

Олеся Судзиловская

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Круто, главное правило Олеси- не напрягаться)))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.