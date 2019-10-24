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Подруга Джеки Кеннеди рассказала, как бывшая первая леди с ледяным достоинством переживала измены обоих знаменитых мужей

Недавно певица Карли Саймон выпустила книгу, посвященную ее дружбе с бывшей первой леди США. В ней она поведала о переживаниях Жаклин и о том, как она относилась к тому, что ее знаменитые мужья не были ей верны.
Жаклин Кеннеди

На полках книжных магазинов США появились мемуары американской певицы Карли Саймон. В произведении Touched By the Sun 74-летняя звезда описала свои отношения с Жаклин Кеннеди, которая была ее близкой подругой. В том числе Саймон поделилась такими эпизодами из жизни первой леди, о которых раньше никто не знал.

Карли рассказала о том, как Жаклин реагировала на измены своих супругов. Глядя на элегантную красавицу Джеки, сложно представить, что ее мужья обходились с ней иногда очень жестоко.

Жаклин Кеннеди, Джон Фицджеральд Кеннеди

Тем не менее в своих мемуарах Саймон заверила читателей: Жаклин всегда умела «держать лицо». И даже когда она узнавала о неверности супругов, она никак не демонстрировала своего недовольства или грусти.

«Ее не беспокоили интрижки Джека. Бодро, но со смирением в голосе она сказала мне, что, конечно, осведомлена о них. Она просто не возражала против любовниц так рьяно, как могла бы, потому что знала, что он любит ее намного больше, чем любую из девушек, с которыми он флиртовал», — цитирует слова Саймон издание People. 

И все же, как пишет Карли, были случаи, когда Джеки приходилось особенно непросто. В 1956 году, когда у нее начались преждевременные роды и на свет появился мертворожденный ребенок, Джон Фицджеральд Кеннеди отдыхал с любовницей на яхте где-то в Средиземном море. 

Жаклин Кеннеди

Жаклин не раз сталкивалась с неверностью любимого человека. Когда она была супругой Аристотеля Онассиса, греческий миллиардер изменил ей с певицей Марией Каллас. В одном из эпизодов книги Саймон, опубликованном Daily Mail, Онассис душился любимым парфюмом перед встречами с оперной дивой, и это было особенно неприятно Жаклин. Он говорил супруге, что едет в Англию по делам, но запах одеколона выдавал его истинные намерения.

«Думаю, он хотел, чтобы я знала: для него существую не только я», — признавалась Джеки своей подруге.

Несмотря ни на что, бывшая первая леди внешне сохраняла спокойствие.

Напомним, Жаклин Кеннеди вышла замуж за Джона Фицджеральда Кеннеди в 1953 году. После его смерти она связала себя узами брака с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом в 1968-м. Из ее четверых детей до наших дней дожила лишь дочь Кэролайн, которой 27 ноября исполнится 62 года.

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24 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Жаклин Кеннеди

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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