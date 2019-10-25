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«Таким должен быть член королевской семьи»: документальный фильм о принце Чарльзе назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри

24 октября вышла первая серия документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл», в котором была показана скромная жизнь наследника королевского престола. Многие уже успели сравнить мировоззрение и ценности принца Чарльза с поступками его сыновей. 
Принцы Уильям, Гарри и Чарльз
Принцы Уильям, Гарри и Чарльз

По сообщению королевского источника, принц Чарльз был возмущен поведением своих сыновей. Особенно его покоробило заявление герцога Сассекского: он откровенно признался, что редко видится со старшим братом. Слухи о напряженных отношениях в королевской семье бросают тень и на принца Чарльза, и на Елизавету II. Ведь, получается, именно они, как старшие члены династии, не смогли уследить за своими наследниками. Инсайдер сообщил, что принц Чарльз «зол» на Уильяма и Гарри, которые «подорвали его репутацию». Что ж, 24 октября ему удалось исправить это положение.

В этот четверг вышла первая серия документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл». Британцы уже успели ее оценить и остались в полном восторге.

«Это история о его работе, а не о нем самом», «Он занят делом, а не жалобами», «Пример трудолюбия и скромности!» — с уважением отозвались пользователи Сети. 

Принц Чарльз
Принц Чарльз

И правда, в первой серии не было сказано ни слова о трудностях жизни при дворе, хотя в свои 70 лет принц Чарльз не знает ни минуты покоя. В документальном фильме старший сын Елизаветы II практически ничего не говорил о своей семье, а рассказывал о людях, которые живут и работают на земле герцогства, о проблемах земледелия и о важности ежедневной упорной работы. 

Принц Чарльз не скрывает, что обожает садоводство и может часами копаться в земле. Поэтому развитие сельского хозяйства и фермерства — основное направление его деятельности.

Благодаря заслугам принца Уэльского жители герцогства нашли себе достойную работу и теперь достигают успехов в жизни. В рамках документального фильма интервью дали молодые семейные пары, которые обосновались на территории, принадлежащей королевской династии.

Пользователи Сети уверены, что принц Чарльз «преподал урок, как быть членом королевской семьи» — не жаловаться, выполнять свою работу, думать о делах и благополучии государства, а не о личных проблемах. «Гарри и Меган, надеюсь, вы возьмете это на заметку», — написала зрительница документального фильма в своем Твиттере.  

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25 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Принц Уильям, Принц Чарльз, Принц Гарри

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Я не прынцесса, но как же меня задолбал свекр своим "земледелием" на даче, который "аки пчелка" только и думает о "работе" на грядках и клумбах. Не люблю я садоводство, и сажать ничего не буду. Муж мои взгляды разделяет, за всю свою жизнь ничего не сажал и не собирается. Чарльз образец мотовства, транжирства, он тратит больше всех членов бкс на свои чстные перелеты, за что получает от матери, он образец измен и вранья. Женился по выгоде. В чем он вообще может быть примером и кому? По мне так слабый, несчастный, некрасивый человек, имеющий доступ к неограниченной казне, заработанной чужим трудом

  • Красиво написали , я полностью разделяю эту точку зрения!

  • Да, Чарлз, безусловно, пример для подражания!)

  • Он даже жаловаться боится. И делает все втихую. Самый невзрачный герцог, который вошел в историю только историей со своей любовницей.

  • "в котором была показана скромная жизнь наследника королевского престола"......ээээ.....вообще-то по опубликованным тратам королевской семьи Чарльз тратит больше всех, он ведет самый нескромный образ жизни, и точно так же раздает деньги на Кейт и Меган, не считая. Чарльз и Камилла никогда в экономии уличены не были, наоборот, они чересчур много тратят.

  • Гость

    Он даже жаловаться боится. И делает все втихую. Самый невзрачный герцог, который вошел в историю только историей со своей любовницей.

    Похоже на то. Но при этом не сомневаюсь, что если посмотреть сам фильм, ничего из того, о чем пишут таблоиды, в нем не окажется. Как обычно.

  • Пока в штатах идет борьба с использованием земли под топливо, Чарльз в это время заправляет машину биотопливом. Вот такое вот лицемерие в борьбе за экологию планеты.

  • Гость

    "в котором была показана скромная жизнь наследника королевского престола"......ээээ.....вообще-то по опубликованным тратам королевской семьи Чарльз тратит больше всех, он ведет самый нескромный образ жизни, и точно так же раздает деньги на Кейт и Меган, не считая. Чарльз и Камилла никогда в экономии уличены не были, наоборот, они чересчур много тратят.

    Уж Камилла-то точно не из тех, кто будет экономить. Ну и правильно, я считаю.

  • таки to be continued, может в следующих сериях будет и про семью, и про жену, и про себя любимого...

  • Чарлик уже устал вечерами в спальне корону полировать... ну когда же, ну когда? ) А сейчас, похоже, уже скоро, вот и делают его люди из него ангела непорочного, смешно

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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