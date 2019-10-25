«Таким должен быть член королевской семьи»: документальный фильм о принце Чарльзе назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри

24 октября вышла первая серия документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл», в котором была показана скромная жизнь наследника королевского престола. Многие уже успели сравнить мировоззрение и ценности принца Чарльза с поступками его сыновей.

Принцы Уильям, Гарри и Чарльз

По сообщению королевского источника, принц Чарльз был возмущен поведением своих сыновей. Особенно его покоробило заявление герцога Сассекского: он откровенно признался, что редко видится со старшим братом. Слухи о напряженных отношениях в королевской семье бросают тень и на принца Чарльза, и на Елизавету II. Ведь, получается, именно они, как старшие члены династии, не смогли уследить за своими наследниками. Инсайдер сообщил, что принц Чарльз «зол» на Уильяма и Гарри, которые «подорвали его репутацию». Что ж, 24 октября ему удалось исправить это положение.

В этот четверг вышла первая серия документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл». Британцы уже успели ее оценить и остались в полном восторге.

«Это история о его работе, а не о нем самом», «Он занят делом, а не жалобами», «Пример трудолюбия и скромности!» — с уважением отозвались пользователи Сети.

Принц Чарльз

И правда, в первой серии не было сказано ни слова о трудностях жизни при дворе, хотя в свои 70 лет принц Чарльз не знает ни минуты покоя. В документальном фильме старший сын Елизаветы II практически ничего не говорил о своей семье, а рассказывал о людях, которые живут и работают на земле герцогства, о проблемах земледелия и о важности ежедневной упорной работы.

Принц Чарльз не скрывает, что обожает садоводство и может часами копаться в земле. Поэтому развитие сельского хозяйства и фермерства — основное направление его деятельности.

Благодаря заслугам принца Уэльского жители герцогства нашли себе достойную работу и теперь достигают успехов в жизни. В рамках документального фильма интервью дали молодые семейные пары, которые обосновались на территории, принадлежащей королевской династии.

1 2 3 ... 12 Принц Чарльз много времени уделяет садоводству и земледелию

Пользователи Сети уверены, что принц Чарльз «преподал урок, как быть членом королевской семьи» — не жаловаться, выполнять свою работу, думать о делах и благополучии государства, а не о личных проблемах. «Гарри и Меган, надеюсь, вы возьмете это на заметку», — написала зрительница документального фильма в своем Твиттере.