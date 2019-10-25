Любовь Успенская рассказала, как сбила на машине два забора, когда нетрезвая отвозила домой певицу Славу

65-летняя Любовь Успенская сделала всех в новом выпуске шоу «Бар в большом городе». Столько шокирующих откровений проект не слышал никогда. Один только рассказ о пьяном вождении и двух снесенных заборах за раз чего стоит.

Любовь Успенская

Шоу «Бар в большом городе» вернулось на YouTube после долгих каникул. Первыми гостями Ирины Чесноковой в четвертом сезоне стали Тимур Батрутдинов, Яна Кошкина и Любовь Успенская. И 65-летняя певица стала главной звездой выпуска.

Успенская без раздумий рассказала о самом ужасном сексе в ее жизни (это настолько нецензурно, что мы просто не можем воспроизвести — лучше посмотрите выпуск), поинтересовалась размерами мужского достоинства Тимура, периодически уговаривала Кошкину кому-нибудь «дать», заявляла, что пришла на запись без трусиков (и давала Батрутдинову проверить), а также поведала о своей фееричной пьяной выходке.

Яна Кошкина, Любовь Успенская, Тимур Батрутдинов

Однажды в гости к Любови пришла ее соседка и подруга — певица Слава. «Мы набухались с ней. Я говорю: "Я тебя отвезу на машине''. Я села в новый автомобиль моей дочки. Забыла, что у меня сзади еще забор в ворота, и со всей скорости въехала задом в этот забор. Подъехав к дому Славы, врезалась в еще один забор».

Певица Слава

Успенская мало того, что спокойно рассказала эту не самую красивую историю, так еще и уточнила, зачем они поехали к Славе. Все просто: у певицы закончился алкоголь, а сворачивать вечер не хотелось.

Кстати, Любовь отметила, что играла с подругой на телефоне в «Кто хочет стать миллионером», и Слава, даже будучи в сильном алкогольном опьянении, ответила правильно на все вопросы.

1 2 3 ... 10 Любовь Успенская рассказала о постыдном факте своей биографии

А после этого Любовь рассказала, как в детстве облила кипятком маньяка, который стоял под окнами ее квартиры и мастурбировал. В общем, это надо смотреть!