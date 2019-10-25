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Любовь Успенская рассказала, как сбила на машине два забора, когда нетрезвая отвозила домой певицу Славу

65-летняя Любовь Успенская сделала всех в новом выпуске шоу «Бар в большом городе». Столько шокирующих откровений проект не слышал никогда. Один только рассказ о пьяном вождении и двух снесенных заборах за раз чего стоит.
Любовь Успенская
Любовь Успенская

Шоу «Бар в большом городе» вернулось на YouTube после долгих каникул. Первыми гостями Ирины Чесноковой в четвертом сезоне стали Тимур Батрутдинов, Яна Кошкина и Любовь Успенская. И 65-летняя певица стала главной звездой выпуска.

Успенская без раздумий рассказала о самом ужасном сексе в ее жизни (это настолько нецензурно, что мы просто не можем воспроизвести — лучше посмотрите выпуск), поинтересовалась размерами мужского достоинства Тимура, периодически уговаривала Кошкину кому-нибудь «дать», заявляла, что пришла на запись без трусиков (и давала Батрутдинову проверить), а также поведала о своей фееричной пьяной выходке.

Яна Кошкина, Любовь Успенская, Тимур Батрутдинов
Яна Кошкина, Любовь Успенская, Тимур Батрутдинов

Однажды в гости к Любови пришла ее соседка и подруга — певица Слава. «Мы набухались с ней. Я говорю: "Я тебя отвезу на машине''. Я села в новый автомобиль моей дочки. Забыла, что у меня сзади еще забор в ворота, и со всей скорости въехала задом в этот забор. Подъехав к дому Славы, врезалась в еще один забор». 

Певица Слава
Певица Слава

Успенская мало того, что спокойно рассказала эту не самую красивую историю, так еще и уточнила, зачем они поехали к Славе. Все просто: у певицы закончился алкоголь, а сворачивать вечер не хотелось.

Кстати, Любовь отметила, что играла с подругой на телефоне в «Кто хочет стать миллионером», и Слава, даже будучи в сильном алкогольном опьянении, ответила правильно на все вопросы. 

А после этого Любовь рассказала, как в детстве облила кипятком маньяка, который стоял под окнами ее квартиры и мастурбировал. В общем, это надо смотреть!

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25 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @Бар в большом городе/youtube.com, @uspenskayalubov_official, @nastya_slava/Instagram
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Тимур Батрутдинов, Любовь Успенская, Яна Кошкина

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • А чего добился ты?

  • Лавры Симоны Юнусовой покоя не дают.

  • Ради пиара себя любимой и не такое расскажешь.

  • Кстати, а где же обещанные роды?

  • Чудесная история!!!?? Об Успенской была другого мнения, все таки зрелая женщина. Слава это бездарность. Зачем все это????? К чему, объясните?

  • Гость

    Чудесная история!!!?? Об Успенской была другого мнения, все таки зрелая женщина. Слава это бездарность. Зачем все это????? К чему, объясните?

    Пиар!!!

  • Гость

    Кстати, а где же обещанные роды?

    Видимо, не получилось. Поэтому приходится поддерживать хайп подручными средствами. Самое главное, ничего не надо специально сочинять.

  • Гость

    Видимо, не получилось. Поэтому приходится поддерживать хайп подручными средствами. Самое главное, ничего не надо специально сочинять.

    Правильно. В статье так и написано. Рассказала, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ.

  • Нравится мне Успенская, хотя я не очень старая....37 всего) ждем в Минске с концертом, не едет что-то давно

  • Господи....в какой стране мы живем, если ВОТ ЭТО ВОТ - наши "герои". Их крутят по телевизору, пишут о них статьи, следят в соцсетях и ставят лайки..... а главное - вот эта вот великовозрастная тетя с гордостью и удовольствием рассказывает о том, как пьяная в дупель (судя по всему) садилась за руль. хорошо, людей по дороге не оказалось

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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