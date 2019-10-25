Анастасию Заворотнюк поддержали те, кому раньше помогала она сама

Анастасии Заворотнюк сейчас как никогда нужна поддержка — актриса «Моей прекрасной няни» переживает непростые времена, борясь с раком головного мозга. Раньше звезда много помогала онкобольным, теперь пришел их черед помочь Анастасии.

Анастасия Заворотнюк

По сообщениям СМИ, врачи до сих пор борются за жизнь 48-летней Анастасии Заворотнюк — актриса страдает от глиобластомы, самой агрессивной формы рака головного мозга.

24 октября в Инстаграме на официальной странице, посвященной поддержке Анастасии, появились архивные фотографии Заворотнюк с юными пациентами. По словам автора публикации, раньше артистка постоянно проводила с детьми «терапию положительными эмоциями».

«У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой, — это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление», — гласит пост в Инстаграме.

По словам автора публикации, такая терапия приносила свои плоды — некоторые дети смогли справиться с болезнью, выросли, вернулись к нормальной жизни и сейчас хотят всеми силами поддержать Анастасию.

«Они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!» — написано в публикации.

Напомним, пару недель назад семья Анастасии наконец-то подтвердила, что актриса борется с серьезным заболеванием, но диагноз не был озвучен. В связи с этим СМИ продолжили узнавать информацию у «достоверных источников». Тогда появились сообщения о сопоре, которое предшествует коме.

1 2 3 ... 9 Раньше Анастасия Заворотнюк активно помогала больным детям

Родные актрисы это опровергли: «Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние ''сопора'', потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить».