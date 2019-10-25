Будущая модель! У годовалой Миланы Тарасовой не по возрасту высокий рост

На днях молодая мама Анастасия Тарасова ответила на серию вопросов своих подписчиков. В том числе она назвала параметры своей дочери Миланы, из которой, по мнению фолловеров, в будущем может получиться модель.

24 октября Анастасия Тарасова порадовала своих многочисленных подписчиков, согласившись ответить на несколько животрепещущих вопросов. При этом она предложила заглянуть в раздел «актуальное», чтобы ее не расспрашивали об одном и том же.

Правда, судя по ответам Анастасии, ее позитивный настрой быстро сменился раздражением. У нее спрашивали, не боится ли она поднимать годовалую Милану на руки, будучи в положении, а также интересовались, собирается ли Тарасова отучать дочь от соски. С каждым новым постом в инстаграм-историях Анастасия все отчетливее показывала свое недовольство.

Позднее подписчики намекнули молодой маме, что она не всегда вежлива. Тарасова в ответ сообщила, что на некорректные и бестактные вопросы она не может не ответить «с легким юмором».

Тем не менее некоторые фолловеры порадовали Анастасию добрыми пожеланиями и комплиментами. В заключительном раунде ответов она поделилась новыми сведениями о малышке Милане — назвала рост и вес дочери.

Девочка весит 10,7 килограммов, а ее рост составляет 84 сантиметра.

Подписчица написала Анастасии, что у нее «моделька растет», и, возможно, в этих словах есть доля истины!

Согласно нормам ВОЗ, средний рост девочки в возрасте Миланы составляет около 75-77 сантиметров, в то время как наследница Тарасовых уже сильно переросла эти показатели!

Кажется, малышка, которую многие считают копией Дмитрия Тарасова, унаследовала от него еще и рост.

Добавим, что Милана Тарасова родилась 10 июля 2018 года. В настоящее время Анастасия ждет второго ребенка. Его пол звездная чета пока не раскрывает. Впрочем, на днях супруга футболиста призналась, что им с мужем не так важно, появится на свет мальчик или девочка.