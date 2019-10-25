Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Будущая модель! У годовалой Миланы Тарасовой не по возрасту высокий рост

На днях молодая мама Анастасия Тарасова ответила на серию вопросов своих подписчиков. В том числе она назвала параметры своей дочери Миланы, из которой, по мнению фолловеров, в будущем может получиться модель.
Анастасия Тарасова

24 октября Анастасия Тарасова порадовала своих многочисленных подписчиков, согласившись ответить на несколько животрепещущих вопросов. При этом она предложила заглянуть в раздел «актуальное», чтобы ее не расспрашивали об одном и том же. 

Правда, судя по ответам Анастасии, ее позитивный настрой быстро сменился раздражением. У нее спрашивали, не боится ли она поднимать годовалую Милану на руки, будучи в положении, а также интересовались, собирается ли Тарасова отучать дочь от соски. С каждым новым постом в инстаграм-историях Анастасия все отчетливее показывала свое недовольство. 

Позднее подписчики намекнули молодой маме, что она не всегда вежлива. Тарасова в ответ сообщила, что на некорректные и бестактные вопросы она не может не ответить «с легким юмором». 

Тем не менее некоторые фолловеры порадовали Анастасию добрыми пожеланиями и комплиментами. В заключительном раунде ответов она поделилась новыми сведениями о малышке Милане — назвала рост и вес дочери.

Девочка весит 10,7 килограммов, а ее рост составляет 84 сантиметра.

Подписчица написала Анастасии, что у нее «моделька растет», и, возможно, в этих словах есть доля истины! 

Согласно нормам ВОЗ, средний рост девочки в возрасте Миланы составляет около 75-77 сантиметров, в то время как наследница Тарасовых уже сильно переросла эти показатели! 

Кажется, малышка, которую многие считают копией Дмитрия Тарасова, унаследовала от него еще и рост.

Добавим, что Милана Тарасова родилась 10 июля 2018 года. В настоящее время Анастасия ждет второго ребенка. Его пол звездная чета пока не раскрывает. Впрочем, на днях супруга футболиста призналась, что им с мужем не так важно, появится на свет мальчик или девочка.

Перейти к обсуждению


25 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.