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Держат лица: после череды скандалов Меган Маркл и принц Гарри с лучезарными улыбками приехали на заседание о гендерных проблемах

Герцог и герцогиня Сассекские приятно удивили участников круглого стола, посвященного проблеме гендерного неравенства, появившись на заседании. Впрочем, ничего странного: Гарри — глава Королевского фонда Содружества, а Меган Маркл — его вице-президент.

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в заседании Королевского фонда Содружества, которое прошло в Виндзорском замке в Лондоне. Вообще герцога и герцогиню никто не ждал, но предугадать, что супруги там появятся, можно было по двум причинам.

Во-первых, Гарри — глава организации, а Меган — его вице-президент. Новую должность экс-актриса получила 8 марта этого года. «Королевский фонд Содружества рад сообщить, что герцогиня Сассекская сегодня станет вице-президентом Queen’s Commonwealth Trust. Отрадно, что это сотрудничество начнется именно в Международный женский день, ведь женщины в странах Содружества и во всем мире часто сталкиваются с самыми большими препятствиями на пути к успеху», — гласило официальное заявление.

Во-вторых, Меган и Гарри сейчас делают все, что в их силах, дабы восстановить свою разрушенную репутацию. Разговор о гендерном равенстве — прекрасный шаг в этом направлении.

Кстати, к замку Сассексы подъехали на электромобиле Audi e-tron — чем не забота об окружающей среде, которую Меган и Гарри пытаются нести в массы?

Для круглого стола Маркл выбрала кожаную бордовую юбку-карандаш от Hugo Boss (369 фунтов стерлингов), пуловер с глубоким вырезом и туфли на шпильке.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри посетили заседание Королевского фонда Содружества
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Вместе с Сассексами проблему гендерного равенства обсудили лидеры общественных организаций из Нигерии, Южной Африки, Малави, Ирака и Бангладеш. 

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25 октября 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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