Держат лица: после череды скандалов Меган Маркл и принц Гарри с лучезарными улыбками приехали на заседание о гендерных проблемах

Герцог и герцогиня Сассекские приятно удивили участников круглого стола, посвященного проблеме гендерного неравенства, появившись на заседании. Впрочем, ничего странного: Гарри — глава Королевского фонда Содружества, а Меган Маркл — его вице-президент.

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в заседании Королевского фонда Содружества, которое прошло в Виндзорском замке в Лондоне. Вообще герцога и герцогиню никто не ждал, но предугадать, что супруги там появятся, можно было по двум причинам.

Во-первых, Гарри — глава организации, а Меган — его вице-президент. Новую должность экс-актриса получила 8 марта этого года. «Королевский фонд Содружества рад сообщить, что герцогиня Сассекская сегодня станет вице-президентом Queen’s Commonwealth Trust. Отрадно, что это сотрудничество начнется именно в Международный женский день, ведь женщины в странах Содружества и во всем мире часто сталкиваются с самыми большими препятствиями на пути к успеху», — гласило официальное заявление.

Во-вторых, Меган и Гарри сейчас делают все, что в их силах, дабы восстановить свою разрушенную репутацию. Разговор о гендерном равенстве — прекрасный шаг в этом направлении.

Кстати, к замку Сассексы подъехали на электромобиле Audi e-tron — чем не забота об окружающей среде, которую Меган и Гарри пытаются нести в массы?

Для круглого стола Маркл выбрала кожаную бордовую юбку-карандаш от Hugo Boss (369 фунтов стерлингов), пуловер с глубоким вырезом и туфли на шпильке.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл и принц Гарри посетили заседание Королевского фонда Содружества

Вместе с Сассексами проблему гендерного равенства обсудили лидеры общественных организаций из Нигерии, Южной Африки, Малави, Ирака и Бангладеш.