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Дочь Веры Брежневой продемонстрировала роскошное тело в сверкающем бикини

18-летняя Соня Киперман, которая живет и учится в США, разбавила осенние будни фолловеров пляжной фотографией в купальнике. Однако соблазнительный снимок вызвал неоднозначную реакцию в Сети!
Соня Киперман

Дочь Веры Брежневой вряд ли назовешь активной пользовательницей Инстаграма, которая делится каждым моментом жизни. Но когда новые снимки появляются, они непременно собирают множество лайков и комментариев. Оно и неудивительно, ведь Соня унаследовала красоту и очарование своей звездной мамы!

Соня Киперман

24 октября Киперман разместила новую фотографию, на которой она запечатлена у бассейна. Соня продемонстрировала свою великолепную фигуру во всей красе. После купания девушка загорала в черном бикини со стразами. Купальник девушки ярко переливался на солнце

«Скучаю по лету», — подписала кадр Соня. 

Фолловеры не могли не отметить, что девушка прекрасно выглядит. В числе тех, кто оставил комментарий, была и сама Вера Брежнева. «Моя любовь», — написала звезда и добавила эмодзи в виде огня и сердца. 

Однако весьма странно было заметить среди комплиментов и восторгов пассажи от хейтеров! Создалось ощущение, что в милый Инстаграм Сони нагрянула целая ватага блюстителей морали. «Какие мамы, такие и дети! Безнравственные мамаши кого могут вырастить?», «На весь мир тело голое выставлять!», «Где целомудрие, где чистота?», «Совсем стыд потеряли!» — написали некоторые пользователи. 

Едва ли Соню можно обвинить в безнравственности, ведь точно такими же снимками делится каждая девушка во время пляжного отдыха.

Добавим, что Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. У нее подрастают две дочери: 18-летняя Соня и 9-летняя Сара.

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25 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @ververa, @sonyaxkiperman/Instagram
Теги

Соня Киперман, Вера Брежнева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Деньги+молодость.не жизнь,а сказка

  • Где олигархи? На худой конец продюсер средней руки? Родители дочурку уже как только не выставляют для привлечения женихов.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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