Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Вера Брежнева сразила всех наповал, появившись в кожаном бюстгальтере на показе Giambattista Valli Loves H&M

24 октября в Риме прошел показ совместной коллекции H&M и итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли. На нем наша соотечественница Вера Брежнева затмила даже Кендалл Дженнер!

37-летняя певица стала амбассадором этой интересной коллаборации, поэтому никак не могла пропустить показ. В тот вечер на подиуме блистала одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Кендалл Дженнер, а вот за красоту в зале точно отвечала Вера Брежнева.

Певица появилась на модном показе в дерзком образе. Брежнева надела черные кожаные брюки, укороченный жакет и маленький кожаный бюстгалтер, который практически не оставляет места воображению.

Несмотря на достаточно смелый аутфит, Вера не выглядела вульгарно. Жакет с цветочной окантовкой уравновесил сексуальный лук.

Кендалл Дженнер открывала и закрывала показ. 23-летняя топ-модель сначала появилась в нежно-розовом коротком платье, продемонстрировав идеальные ноги. Во второй части показа Кендалл вышла в пышном красном платье, в котором позировала в лукбуке в начале октября.

Гости оценили вечерние платья с пышными юбками и длинными шлейфами в лучших традициях парижского бренда. Дефиле прошло в Риме, но совместное творчество Giambattista Valli и H&M могли увидеть все желающие: прямая трансляция велась на фасадах магазинов H&M в Риме, Нью-Йорке, а также на сайте марки.

Перейти к обсуждению


26 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото H&M, @ververa, @kendalljenner/Instagram, Getty Images
Теги

Вера Брежнева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.