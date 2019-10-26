Вера Брежнева сразила всех наповал, появившись в кожаном бюстгальтере на показе Giambattista Valli Loves H&M

24 октября в Риме прошел показ совместной коллекции H&M и итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли. На нем наша соотечественница Вера Брежнева затмила даже Кендалл Дженнер!

37-летняя певица стала амбассадором этой интересной коллаборации, поэтому никак не могла пропустить показ. В тот вечер на подиуме блистала одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире Кендалл Дженнер, а вот за красоту в зале точно отвечала Вера Брежнева.

Певица появилась на модном показе в дерзком образе. Брежнева надела черные кожаные брюки, укороченный жакет и маленький кожаный бюстгалтер, который практически не оставляет места воображению.

Несмотря на достаточно смелый аутфит, Вера не выглядела вульгарно. Жакет с цветочной окантовкой уравновесил сексуальный лук.

Кендалл Дженнер открывала и закрывала показ. 23-летняя топ-модель сначала появилась в нежно-розовом коротком платье, продемонстрировав идеальные ноги. Во второй части показа Кендалл вышла в пышном красном платье, в котором позировала в лукбуке в начале октября.

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Гости оценили вечерние платья с пышными юбками и длинными шлейфами в лучших традициях парижского бренда. Дефиле прошло в Риме, но совместное творчество Giambattista Valli и H&M могли увидеть все желающие: прямая трансляция велась на фасадах магазинов H&M в Риме, Нью-Йорке, а также на сайте марки.

