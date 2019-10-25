«Мой пухлый друг»: Регина Тодоренко оригинально поздравила Влада Топалова с 34-летием

25 октября Владу Топалову исполнилось 34 года! Певец вместе с Региной Тодоренко отмечают этот радостный день в Италии. Телеведущая, известная своим прекрасным чувством юмора, весьма необычно поздравила избранника с днем рождения!

25 октября Владу Топалову исполнилось 34 года. Конечно же, одной из первых его с этим знаменательным днем поздравила супруга Регина Тодоренко. Она опубликовала совместную фотографию с супругом, на которой предстала без макияжа. Судя по чемоданам и геотегам, Влад и Регина устроили себе небольшие каникулы и отправились в путешествие.

В подписи к снимку Тодоренко поздравила супруга, но выбрала весьма оригинальные слова. Впрочем, от этой пары никогда не ждешь сахарных признаний в любви, они оба обладают превосходным чувством юмора.

«С днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка.

Я люблю тебя сильно! И с годовщиной!» — подписала снимок звезда.

Фолловеры также присоединились к поздравлениям и оставили более трехсот восхищенных комментариев: «Обалденная пара. Вы супер», «Поздравляем. Необъятной любви и благополучия вашей семье», «Вы такие интересные, всегда приятно смотреть на вашу семью».

Примечательно, что 25 октября супруги еще и отмечают годовщину со дня регистрации брака в Москве. Девятью месяцами позднее они отпраздновали пышное торжество в Сорренто и решили сейчас вновь вернуться в Италию.

В Палермо Регина поделилась в инстаграм-историях видео, в котором поздравила супруга в более традиционной манере. Но и здесь звезда не могла не добавить толику фирменного юмора!

«Сегодня день рождения у моего одного знакомого. Вы все его тоже знаете. Давайте поздравим его и скажем, что мы его любим. Мы тебя любим! С днем рождения!» — пропела финальную часть Регина. На что Влад скромно сказал «спасибо». «Самый скучный человек в мире», — резюмировала телеведущая.

Добавим, что Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились 25 октября 2018 года. 5 декабря у них родился сын Михаил. Влад иногда публикует в Инстаграме забавные и милые снимки с малышом. Поздравлям звездного папу с днем рождения!