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«Мой пухлый друг»: Регина Тодоренко оригинально поздравила Влада Топалова с 34-летием

25 октября Владу Топалову исполнилось 34 года! Певец вместе с Региной Тодоренко отмечают этот радостный день в Италии. Телеведущая, известная своим прекрасным чувством юмора, весьма необычно поздравила избранника с днем рождения!
Регина Тодоренко, Влад Топалов

25 октября Владу Топалову исполнилось 34 года. Конечно же, одной из первых его с этим знаменательным днем поздравила супруга Регина Тодоренко. Она опубликовала совместную фотографию с супругом, на которой предстала без макияжа. Судя по чемоданам и геотегам, Влад и Регина устроили себе небольшие каникулы и отправились в путешествие.

Регина Тодоренко

В подписи к снимку Тодоренко поздравила супруга, но выбрала весьма оригинальные слова. Впрочем, от этой пары никогда не ждешь сахарных признаний в любви, они оба обладают превосходным чувством юмора.

«С днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка. 
Я люблю тебя сильно! И с годовщиной!» — подписала снимок звезда. 

Фолловеры также присоединились к поздравлениям и оставили более трехсот восхищенных комментариев: «Обалденная пара. Вы супер», «Поздравляем. Необъятной любви и благополучия вашей семье», «Вы такие интересные, всегда приятно смотреть на вашу семью».

Примечательно, что 25 октября супруги еще и отмечают годовщину со дня регистрации брака в Москве. Девятью месяцами позднее они отпраздновали пышное торжество в Сорренто и решили сейчас вновь вернуться в Италию.

В Палермо Регина поделилась в инстаграм-историях видео, в котором поздравила супруга в более традиционной манере. Но и здесь звезда не могла не добавить толику фирменного юмора!

«Сегодня день рождения у моего одного знакомого. Вы все его тоже знаете. Давайте поздравим его и скажем, что мы его любим. Мы тебя любим! С днем рождения!» — пропела финальную часть Регина. На что Влад скромно сказал «спасибо». «Самый скучный человек в мире», — резюмировала телеведущая.

Добавим, что Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились 25 октября 2018 года. 5 декабря у них родился сын Михаил. Влад иногда публикует в Инстаграме забавные и милые снимки с малышом. Поздравлям звездного папу с днем рождения!

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25 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @vladtopalovofficial, @reginatodorenko/Instagram
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Регина Тодоренко, Влад Топалов

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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