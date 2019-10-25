Это смело! Нюша превратилась в точную копию Арианы Гранде благодаря блестящему мини-платью и пышным локонам

Иногда Нюшу сравнивают с Анной Седоковой или Настей Каменских. Однако в этот раз певица преобразилась до неузнаваемости и стала похожа как две капли воды на американскую звезду Ариану Гранде.

25 октября Нюша опубликовала новый снимок со съемок нового клипа. На фото она запечатлена в весьма гламурном образе. Все в кадре сияло и переливалось. Певица замерла на фоне стены, созданной из компакт-дисков. Мини-платье подчеркнуло ее стройную фигуру, а разрез на бедре не оставил простора для воображения. Нюша собрала длинные волосы в высокий хвост и сделала макияж в стиле Ким Кардашьян.

Примечательно, что точно такую же прическу часто носит Ариана Гранде. Высокий конский хвост, стрелки, загорелая кожа и мини давно стали фирменными приметами стиля американской певицы. Кроме того, Ариана также периодически надевает сияющие платья.

При этом певица изменилась так сильно, что перестала напоминать саму себя. Выглядела она (вне всяких сомнений) эффектно, но ее новый «гламурный» образ показался подписчикам слишком непривычным. Они даже не сразу узнали свою любимицу и переживали, что та переусердствовала с фотошопом или уколами красоты.

«О боже а что с лицом?», «Нюша, это ты? Что с тобой приключилось?», «На себя не похожа... Зачем вы себя обкалываете так, что не узнать», — написали обеспокоенные фолловеры.

Впрочем, большинство подписчиков все же одобрило соблазнительный образ певицы: «Нюша ты очень красивая. Прям огонь!», «Сногсшибательная красотка!», «Какая красавица, платье просто бомба».

1 2 3 ... 10 Нюша показала кадр со съемок своего нового клипа

Добавим, что Нюшу не в первый раз сравнивают с другой дивой шоу-бизнеса. Не так давно она поэкспериментировала с прической и стала напоминать гибрид Анны Седоковой и Насти Каменских.