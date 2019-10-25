Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Недосып к лицу»: Анастасия Решетова демонстрирует цветущий вид, несмотря на усталость

Возлюбленная Тимати не в восторге от режима, в котором живет последние 8 дней. С появлением малыша Ратмира ей приходится забыть про здоровый сон и спокойную жизнь. Анастасия Решетова пожаловалась, что из-за этого страдает и ее внешность. 

23-летняя модель всегда привыкла быть на высоте. До беременности Анастасия Решетова делала себе многочисленные процедуры, начиная от увеличения губ, заканчивая лазерной эпиляцией. Кроме того, девушка тщательно следила за своей фигурой, часами занималась в спортзале и выкладывала фото результатов в свой Инстаграм. В ожидании малыша Анастасии пришлось забыть о многих привычных вещах: никаких инъекций, никаких «лазеров»... даже тонировать волосы — и то под запретом!

После родов Анастасия жаловалась, что потеряла прежнюю форму. «От попы ничего не осталось», мышцы живота пока дряблые, а заниматься спортом запрещают врачи. Новоиспеченной маме даже собственное отражение в зеркале не нравилось. Более того, первые дни после рождения Ратмира она к нему даже не подходила. Не потому, что боялась увидеть неидеальную фигуру, а не было времени и сил. Модель призналась, что с появлением сына забыла о сне и живет в «режиме зомби». 

Хронический недосып так утомил Решетову, что она поделилась своими эмоциями в инстаграм-историях. 

Пятничным вечером 25 октября Анастасия решила отправиться на прогулку. Знаменитость не сообщила о своих планах, зато показала total black аутфит. Легинсы, бомбер, солнцезащитные очки и, разумеется, красные губы — выглядела Решетова потрясающе.

Сидя в машине, она записала видео, в котором задалась риторическим вопросом: «А есть люди, которым недосып к лицу?». Похоже, Анастасия и правда устала. Надеемся, заботливая семья поможет молодой маме и даст ей немного передохнуть! 

Перейти к обсуждению


25 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @perviykrik, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.