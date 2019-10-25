«Недосып к лицу»: Анастасия Решетова демонстрирует цветущий вид, несмотря на усталость

Возлюбленная Тимати не в восторге от режима, в котором живет последние 8 дней. С появлением малыша Ратмира ей приходится забыть про здоровый сон и спокойную жизнь. Анастасия Решетова пожаловалась, что из-за этого страдает и ее внешность.

23-летняя модель всегда привыкла быть на высоте. До беременности Анастасия Решетова делала себе многочисленные процедуры, начиная от увеличения губ, заканчивая лазерной эпиляцией. Кроме того, девушка тщательно следила за своей фигурой, часами занималась в спортзале и выкладывала фото результатов в свой Инстаграм. В ожидании малыша Анастасии пришлось забыть о многих привычных вещах: никаких инъекций, никаких «лазеров»... даже тонировать волосы — и то под запретом!

После родов Анастасия жаловалась, что потеряла прежнюю форму. «От попы ничего не осталось», мышцы живота пока дряблые, а заниматься спортом запрещают врачи. Новоиспеченной маме даже собственное отражение в зеркале не нравилось. Более того, первые дни после рождения Ратмира она к нему даже не подходила. Не потому, что боялась увидеть неидеальную фигуру, а не было времени и сил. Модель призналась, что с появлением сына забыла о сне и живет в «режиме зомби».

Хронический недосып так утомил Решетову, что она поделилась своими эмоциями в инстаграм-историях.



Пятничным вечером 25 октября Анастасия решила отправиться на прогулку. Знаменитость не сообщила о своих планах, зато показала total black аутфит. Легинсы, бомбер, солнцезащитные очки и, разумеется, красные губы — выглядела Решетова потрясающе.

1 2 3 ... 10 С рождением сына жизнь Анастасии Решетовой кардинально изменилась

Сидя в машине, она записала видео, в котором задалась риторическим вопросом: «А есть люди, которым недосып к лицу?». Похоже, Анастасия и правда устала. Надеемся, заботливая семья поможет молодой маме и даст ей немного передохнуть!