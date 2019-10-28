СМИ: Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

Данила Козловский и Ольга Зуева предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Впрочем, недавно журналистам стало известно, что звездную пару уже можно поздравлять со скорым пополнением!

Ольга Зуева и Данила Козловский

О романе Данилы Козловского с Ольгой Зуевой стало известно еще в 2015 году. С тех пор поклонники постоянно обсуждают отношения известного актера и начинающего режиссера.

В Сети ходят слухи то о скорой свадьбе влюбленных, то наоборот об их разрыве.

Этой весной фолловеры заподозрили, что пара все же решила пожениться — ведь что еще может значить кольцо на безымянном пальце Зуевой?

А на днях друзья звезд и вовсе сообщили, что через несколько месяцев Данила и Ольга впервые станут родителями.

Как стало известно изданию «СтарХит» , знакомые давно заметили, что у молодой женщины округлился живот.

«Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша», — рассказал близкий друг пары журналистам.

1 2 3 ... 10 Ходят слухи, что Данила Козловский и Ольга Зуева скоро впервые станут родителями

Судя по всему, Козловский и Зуева так тщательно пытаются скрыть новость о скором пополнении, что пока держат это втайне даже от членов своих семей. По крайней мере, старший брат Данилы Егор сообщил представителям издания, что он не в курсе беременности возлюбленной актера.