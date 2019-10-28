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СМИ: Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

Данила Козловский и Ольга Зуева предпочитают не афишировать подробности своей личной жизни. Впрочем, недавно журналистам стало известно, что звездную пару уже можно поздравлять со скорым пополнением!
Ольга Зуева, Данила Козловский
Ольга Зуева и Данила Козловский

О романе Данилы Козловского с Ольгой Зуевой стало известно еще в 2015 году. С тех пор поклонники постоянно обсуждают отношения известного актера и начинающего режиссера. 

В Сети ходят слухи то о скорой свадьбе влюбленных, то наоборот об их разрыве. 

Этой весной фолловеры заподозрили, что пара все же решила пожениться — ведь что еще может значить кольцо на безымянном пальце Зуевой?

Ольга Зуева, Данила Козловский
 

А на днях друзья звезд и вовсе сообщили, что через несколько месяцев Данила и Ольга впервые станут родителями. 

Как стало известно изданию «СтарХит», знакомые давно заметили, что у молодой женщины округлился живот.

«Оля и Данила счастливы. Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились. И осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша», — рассказал близкий друг пары журналистам. 

  • Данила Козловский, Ольга Зуева
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    Ходят слухи, что Данила Козловский и Ольга Зуева скоро впервые станут родителями
    Смотреть галерею

Судя по всему, Козловский и Зуева так тщательно пытаются скрыть новость о скором пополнении, что пока держат это втайне даже от членов своих семей. По крайней мере, старший брат Данилы Егор сообщил представителям издания, что он не в курсе беременности возлюбленной актера. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @_olyazueva, @danilakozlovsky/Instagram
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Данила Козловский, Ольга Зуева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну и хорошо. А то Решетова уже надоела, будем теперь про Зуеву читать.

  • Какой Данила хорошенький все-таки

  • Ужас, я все время думала,что это фикция. Как такой красавиц мог выбрать такую девушку((...Вся ее суть,когда они вместе у Урганта.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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