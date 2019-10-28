Молодая жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Имя Марии Гончарук стало известно после появления слухов о ее отношениях с Дмитрием Хрусталевым. Похоже, теперь о девушке мы будем слышать чаще, ведь совсем недавно она стала солисткой популярного отечественного герлзбэнда.

Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев

Этим летом стало известно, что 40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился на 29-летней украинке Марии Гончарук, с которой встречался примерно с 2017 года.

Мария стала знаменитой в 2013-м, когда прошла в финал музыкального шоу «Хочу в ''ВИА Гру''».

После участия в проекте Гончарук стала солисткой дуэта Dinama, но через несколько лет покинула его.

Кажется, в карьере певицы наметились серьезные изменения! 27 октября Мария выложила в свой микроблог фото, на котором позирует вместе с солистками группы «Фабрика» Ириной Тоневой и Сашей Поповой.

Судя по всему, Гончарук стала новой участницей коллектива. Как известно, продюсер группы Игорь Матвиенко искал новую кандидатуру на протяжении всего лета.

1 2 3 ... 10 Молодая жена Дмитрия Хрусталева стала новой участницей группы «Фабрика»

Напомним, бессменной солисткой «Фабрики» с 2002 года была Саша Савельева. Однако после рождения сына женщина решила покинуть группу. Несколько месяцев ее заменяла Антонина Клименко, которая вскоре тоже покинула коллектив.