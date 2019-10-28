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Молодая жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»

Имя Марии Гончарук стало известно после появления слухов о ее отношениях с Дмитрием Хрусталевым. Похоже, теперь о девушке мы будем слышать чаще, ведь совсем недавно она стала солисткой популярного отечественного герлзбэнда. 
Дмитрий Хрусталев
Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев

Этим летом стало известно, что 40-летний Дмитрий Хрусталев тайно женился на 29-летней украинке Марии Гончарук, с которой встречался примерно с 2017 года. 

Мария стала знаменитой в 2013-м, когда прошла в финал музыкального шоу «Хочу в ''ВИА Гру''». 

После участия в проекте Гончарук стала солисткой дуэта Dinama, но через несколько лет покинула его. 

Группа «Фабрика»
 

Кажется, в карьере певицы наметились серьезные изменения! 27 октября Мария выложила в свой микроблог фото, на котором позирует вместе с солистками группы «Фабрика» Ириной Тоневой и Сашей Поповой.

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Судя по всему, Гончарук стала новой участницей коллектива. Как известно, продюсер группы Игорь Матвиенко искал новую кандидатуру на протяжении всего лета. 

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    Молодая жена Дмитрия Хрусталева стала новой участницей группы «Фабрика»
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Напомним, бессменной солисткой «Фабрики» с 2002 года была Саша Савельева. Однако после рождения сына женщина решила покинуть группу. Несколько месяцев ее заменяла Антонина Клименко, которая вскоре тоже покинула коллектив. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Starface, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @dmitry_khrustalev, @goncharukmasha/Instagram
Теги

Дмитрий Хрусталев, Группа «Фабрика», Александра Савельева

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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