Как чайный пакетик помог стилисту Елизаветы II создать кружевную рубашку, в которой крестили принцев и принцесс

Анджела Келли, личный стилист королевы, выпустила книгу, в которой поделилась интересными деталями своей непростой работы. Так, она поведала о том, к каким невероятным ухищрениям ей пришлось прибегнуть, чтобы создать крестильную рубашку для маленьких принцев и принцесс.

Личный стилист и близкая подруга Елизаветы II выпустила книгу, где рассказала о специфике своей работы. Анджела Келли стала одной из ответственных за королевский гардероб в 1993 году и с тех пор только поднималась ввысь по карьерной лестнице.

Издание Express опубликовало любопытную историю, которая показала, почему королева так высоко ценит свою служащую. Ей необходимо было сшить точную копию крестильной рубашки, которая некогда была создана по велению королевы Виктории для ее старшей дочери в 1841 году. Одеяние из шелка и кружев примерили 62 младенца, включая и саму Елизавету II.

Король Георг VI с супругой Елизаветой Боуз-Лайон и маленькой Елизаветой II

Неудивительно, что однажды Ее Величество сочла, что крестильная рубашка слишком хрупка, а шелк и кружево истрепались от времени. Вот так Анджела Келли и получила наказ создать точно такое же одеяние. И она блестяще справилась с задачей! Правда, весьма необычным способом.

Для начала Анджела отправилась в Италию, чтобы отыскать там подходящее кружево. Потом настало время для придания материи необходимого оттенка. Тогда Анджеле и ее команде пришлось изрядно поломать голову.

«Чтобы рубашка больше походила на подлинник, мы красили ее Йоркширским чаем, самым крепким из всех, который мы знали», — писала личный стилист королевы.

Каждый кусочек кружева погружали в миску с холодной водой и чайным пакетиком и оставляли на пять минут, постоянно проверяя, достигла ли ткань необходимого цвета.

Королеве непременно показывали рубашку на разных стадиях готовности, так что без ее одобрения новые шаги не предпринимались. Одеяние должно было быть точно таким же, как прежнее, поэтому никто не спешил. На создание идеального аутфита для крестин британских принцев и принцесс ушло девять месяцев.

1 2 3 ... 10 В это сложно поверить, но с 1841 года детей в британской королевской семье крестили в одной и той же кружевной рубашке

Впервые новую рубашку примерил Джеймс, единственный сын принца Эдварда и его супруги Софи, в 2008-м. А последним в ней показался Арчи Харрисон, наследник принца Гарри и Меган Маркл на крестинах в июле 2019 года.