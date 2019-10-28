40-летний Джеймс МакЭвой тайно женился

Джеймс МакЭвой, звезда «Искупления», «А в душе я танцую» и «Людей Икс», женился на своей возлюбленной Лизе Либерати. До свадьбы они встречались два года.

Джеймс МакЭвой

В 2017 году на экраны вышел триллер «Сплит», главную роль в котором сыграл шотландский актер Джеймс МакЭвой. На съемочной площадке Джеймс не только еще раз всем доказал свою гениальность и мастерство перевоплощения, но и нашел любовь — МакЭвой познакомился с Лизой Либерати. Девушка работала ассистентом режиссера.

Кадр из фильма «Сплит»

Несмотря на то, что Лиза сразу же приглянулась актеру, он остался джентльменом до последнего и начал встречаться с ней только после того, как его бракоразводный процесс с первой супругой официально завершился.

Лиза Либерати и Джеймс Макэвой

МакЭвой и Либерати не выставляли свои отношения напоказ, так что и о свадьбе умолчали. Про торжество проговорились прессе анонимные инсайдеры. Поздравляем молодых!

Напомним, с первой женой, актрисой Энн-Мэри Дафф Джеймс тоже познакомился на съемочной площадке — они вместе снимались в сериале «Бесстыдники». Энн-Мари старше МакЭвоя на 9 лет, но его это совершенно не смутило.

Пара прожила вместе 11 лет, вместе они воспитывают 9-летнего сына Брэндона. «Когда мы с Энн-Мари были вместе, мы придерживались правила не говорить друг о друге на публике. Мы очень редко нарушали это правило, и оно действует до сих пор. Даже расставшись, мы по-прежнему уважаем друг друга и на публике, и в личной жизни», — заявил шотландец в одном из интервью.

