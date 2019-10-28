Новой подругой Меган Маркл стала экс-невестка принцессы Дианы

Одно из британских изданий утверждает, что Меган Маркл, не так давно отдалившая от себя Приянку Чопру, отыскала новую подругу. Ею оказалась... родственница принцессы Дианы!

Издание Mail on Sunday на днях сообщило, что Меган Маркл, чье имя не сходит со страниц газет после скандального интервью, нашла новую подругу. В обществе этой известной дамы герцогиня провела несколько дней в Южной Африке, пока ее супруг посещал Анголу и Малави.

Невероятно, но факт! Меган нашла общий язык с 53-летней Викторией Локвуд, личностью широко известной в узких кругах. Бывшая фотомодель в 1989 году вышла замуж за Чарльза, младшего брата принцессы Дианы. Между прочим, одним из мальчиков-пажей на свадьбе был принц Гарри! Виктория родила четверых детей, но в 1997-м сказка закончилась.

Супруги обменялись взаимными обвинениями (Лорд Спенсер настаивал на том, что жена страдает от наркотической зависимости, а Виктория уверяла, что муж изменяет и поднимает на нее руку) и развелись. Чарльз вернулся в Англию, а его экс-супруга осталась жить в Кейптауне.

Старшая дочь Виктории леди Китти Спенсер давно стала звездой глянца. Ее мама лишь недавно вновь обратила на себя внимание прессы. Еще бы, ведь в СМИ просочились слухи о том, что во время путешествия Гарри и Меган по Южной Африке герцогиня Сассекская не раз обедала с Викторией в Кейптауне.

Что ж, определенно, им было о чем побеседовать. Например, о принцессе Диане, с которой у Виктории, по ее признанию, было много общего, в том числе «расстройства пищевого поведения» и «разрушенный брак».

Меган в последнее время пришлось нелегко из-за повышенного внимания общественности. На днях ее раскритиковали американская телеведущая и единокровная сестра.

1 2 3 ... 10 Стало известно, что Меган Маркл нашла новую подругу

Возможно, Виктория, которая ранее также подвергалась нападкам со стороны прессы, может оказать герцогине поддержку, которая ей сейчас необходима.