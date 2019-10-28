Новой подругой Меган Маркл стала экс-невестка принцессы Дианы

Издание Mail on Sunday на днях сообщило, что Меган Маркл, чье имя не сходит со страниц газет после скандального интервью, нашла новую подругу. В обществе этой известной дамы герцогиня провела несколько дней в Южной Африке, пока ее супруг посещал Анголу и Малави.
Невероятно, но факт! Меган нашла общий язык с 53-летней Викторией Локвуд, личностью широко известной в узких кругах. Бывшая фотомодель в 1989 году вышла замуж за Чарльза, младшего брата принцессы Дианы. Между прочим, одним из мальчиков-пажей на свадьбе был принц Гарри! Виктория родила четверых детей, но в 1997-м сказка закончилась.
Супруги обменялись взаимными обвинениями (Лорд Спенсер настаивал на том, что жена страдает от наркотической зависимости, а Виктория уверяла, что муж изменяет и поднимает на нее руку) и развелись. Чарльз вернулся в Англию, а его экс-супруга осталась жить в Кейптауне.
Старшая дочь Виктории леди Китти Спенсер давно стала звездой глянца. Ее мама лишь недавно вновь обратила на себя внимание прессы. Еще бы, ведь в СМИ просочились слухи о том, что во время путешествия Гарри и Меган по Южной Африке герцогиня Сассекская не раз обедала с Викторией в Кейптауне.
Меган в последнее время пришлось нелегко из-за повышенного внимания общественности. На днях ее раскритиковали американская телеведущая и единокровная сестра.
Возможно, Виктория, которая ранее также подвергалась нападкам со стороны прессы, может оказать герцогине поддержку, которая ей сейчас необходима.