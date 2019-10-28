Анастасия Решетова дала отпор хейтерам и начала борьбу за идеальную фигуру после родов

23-летняя Анастасия Решетова, наверное, даже не предполагала, что после рождения сына Ратмира некоторые фолловеры начнут придираться к молодой маме по поводу и без. На днях модель обвинили в том, что она дала неправильное прозвище своему отпрыску.

Анастасия Решетова

16 октября Анастасия Решетова родила своему возлюбленному, рэперу Тимати, сына. Пара решила назвать мальчика Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад в автокатастрофе друга основателя Black Star — Ратмира Шишкова. Молодая мама с любовью зовет сына «Тимурович».

На днях Анастасия опубликовала в Инстаграме фото со своими котами бенгальской породы и рассказала, что после появления в доме маленького Ратмира им стало не хватать человеческой ласки, но они компенсируют ее общением друг с другом.

Естественно, в комментариях начали интересоваться не только кошками, но и всеми аспектами жизни молодой мамы. Нашлись и недовольные. Один подписчик, например, спросил: «Почему все время ребенка называете Тимурыч, а не Ратмир? Или всю жизнь ваш ребенок будет под названием ''сын Тимати''?!»

Анастасия вдаваться в полемику не стала и достаточно резко ответила фолловеру: «Я сама разберусь, как своего ребенка называть».

Подписчики молодой мамы встали на ее защиту и тоже ответили бестактному фолловеру: «Везде нужно засунуть свои никому не нужные 5 копеек... Вам какая вообще разница, это их ребенок! Как хотят, так и будут называть», «Уже завидуют сыну Тимати, что сам Тимати его отец», «Настя, вы что! Людям со стороны виднее, как называть вашего сына, вы же всего навсего мать».

Решетова, кстати, даже в новом статусе молодой мамы успевает находить время на общение с поклонниками. Например, недавно она ответила на часто задаваемый вопрос, почему ее родители не приехали на выписку.

«Для вас если это существует, то обязательно должно быть запечатлено в Инстаграме? Они приезжали с первого дня в роддом, а потом на выписке были и будут в гости заходить к внуку», — ответила Анастасия.

Девушка во время общения с подписчиками отмечала, что не очень довольна своей фигурой после родов. «Круглосуточная увеселительная программа ''покормить-поменять подгузник'' не дает расслабиться. Спустя неделю в новом статусе мамы я немного пришла в себя и стала замечать свое отражение в зеркале. Не могу сказать, что оно меня радует, но то, что я про него вспомнила — уже хорошо», — высказалась Решетова.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова находит время для общения с поклонниками

А на днях она начала делать первые шаги к возвращению идеальной фигуры — возлюбленная Тимати отправилась в свой салон Inhype Beauty Zone на моделирующий массаж.

Уверены, совсем скоро Анастасия станет даже стройнее, чем была раньше!