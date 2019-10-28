Настя Ивлеева не скрывает, что редко видит мужа и почти не бывает дома

В сентябре стало известно, что рэпер Элджей и ведущая шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева тайно связали себя узами брака. На днях телеведущая озадачила поклонников, сообщив новую подробность о своей семейной жизни.

В начале сентября Сеть гудела из-за новостей о тайной свадьбе Насти Ивлеевой и Элджея. Некоторое время телеведущая не рассказывала о прошедшем торжестве, но в программе «Вечерний Ургант» все же приоткрыла завесу тайны. Она поведала, что свадьба была спонтанной — невеста даже не приобретала платье для важного мероприятия.

После медового месяца молодожены занялись своими проектами: Настя приступила к съемкам нового сезона шоу «Орел и решка», а ее супруг сосредоточился на концертной деятельности и записи очередного альбома.

На днях подписчики спросили Настю в инстаграм-историях, как продвигается ее семейная жизнь. На что Ивлеева ответила: «Меня в России не бывает практически».

Судя по всему, Ивлеева очень соскучилась по своему супругу. Съемки «Орла и решки» продлятся как минимум до Нового года, поэтому лишь тогда телеведущая сможет вернуться домой и побыть с рэпером подольше.

Впрочем, Анастасия, сменившая недавно фамилию на Узенюк, признавалась, что супруг временами делает ей сюрпризы и прилетает на съемки в другой город, чтобы провести с любимой вечер.

1 2 3 ... 10 В сентябре все узнали, что Настя Ивлеева и Элджей стали мужем и женой

Добавим, что Элджей сделал звезде предложение 8 марта, в день ее рождения. Позднее Настя признавалась, что она из тех людей, кто больше сосредоточен на карьере, а не на замужестве, поэтому для нее было огромной неожиданностью получить от возлюбленного обручальное кольцо Cartier.