Настя Ивлеева не скрывает, что редко видит мужа и почти не бывает дома

В начале сентября Сеть гудела из-за новостей о тайной свадьбе Насти Ивлеевой и Элджея. Некоторое время телеведущая не рассказывала о прошедшем торжестве, но в программе «Вечерний Ургант» все же приоткрыла завесу тайны. Она поведала, что свадьба была спонтанной — невеста даже не приобретала платье для важного мероприятия.
После медового месяца молодожены занялись своими проектами: Настя приступила к съемкам нового сезона шоу «Орел и решка», а ее супруг сосредоточился на концертной деятельности и записи очередного альбома.
Судя по всему, Ивлеева очень соскучилась по своему супругу. Съемки «Орла и решки» продлятся как минимум до Нового года, поэтому лишь тогда телеведущая сможет вернуться домой и побыть с рэпером подольше.
Впрочем, Анастасия, сменившая недавно фамилию на Узенюк, признавалась, что супруг временами делает ей сюрпризы и прилетает на съемки в другой город, чтобы провести с любимой вечер.
Добавим, что Элджей сделал звезде предложение 8 марта, в день ее рождения. Позднее Настя признавалась, что она из тех людей, кто больше сосредоточен на карьере, а не на замужестве, поэтому для нее было огромной неожиданностью получить от возлюбленного обручальное кольцо Cartier.