В цветастом халате и с морковной помадой Милла Йовович напомнила русским поклонникам обычную советскую женщину

26 октября в Инстаграме Миллы Йовович появилась новая фотография. На снимке актриса позирует вместе со своей 11-летней дочерью Эвер. Зарубежные фолловеры умилились семейному кадру, а вот русскоязычные пользователи в очередной раз убедились, что славянские корни Миллы дают о себе знать.
На фото Йовович запечатлена в платье с запахом, уж очень сильно напоминающем цветастые халаты, в которых обычно ходили домохозяйки в советские времена. Сейчас такие вещи можно встретить разве что в ироничных коллекциях Vetements.
Если присмотреться к фото, то кажется, как будто Милла с Эвер сидят на диване-уголке, который можно обнаружить в практически любой квартире постсоветского пространства.
«Халатик. Как это по-русски», «Только ковра на стене не хватает», «Милла Йовович выглядит как моя одноклассница, которая только что сделала с сыном уроки, потом во вчерашние макарошки разобьет яичко, перекусит и пойдет убираться в квартире на окраине Сибири», — шутили фолловеры.
Образ женщины из СССР завершила морковная помада, щедро нанесенная на губы. Мы в восторге от редкого снимка, который как ничто другое подтверждает происхождение Миллы Йовович.
Йовович добавила, что активно занимается домашними делами, пока «в доме еще царит спокойствие перед появлением ребенка».