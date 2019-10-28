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В цветастом халате и с морковной помадой Милла Йовович напомнила русским поклонникам обычную советскую женщину

43-летняя Милла Йовович выложила фотографию со своей старшей дочерью. На снимке голливудская актриса до боли напоминает наших бабушек, и дело тут совсем не в возрастных изменениях.

26 октября в Инстаграме Миллы Йовович появилась новая фотография. На снимке актриса позирует вместе со своей 11-летней дочерью Эвер. Зарубежные фолловеры умилились семейному кадру, а вот русскоязычные пользователи в очередной раз убедились, что славянские корни Миллы дают о себе знать.

На фото Йовович запечатлена в платье с запахом, уж очень сильно напоминающем цветастые халаты, в которых обычно ходили домохозяйки в советские времена. Сейчас такие вещи можно встретить разве что в ироничных коллекциях Vetements.

Vetements осень-зима 2019/20
Vetements осень-зима 2019/20

Если присмотреться к фото, то кажется, как будто Милла с Эвер сидят на диване-уголке, который можно обнаружить в практически любой квартире постсоветского пространства. 

«Халатик. Как это по-русски», «Только ковра на стене не хватает», «Милла Йовович выглядит как моя одноклассница, которая только что сделала с сыном уроки, потом во вчерашние макарошки разобьет яичко, перекусит и пойдет убираться в квартире на окраине Сибири», — шутили фолловеры.

Милла Йовович

Образ женщины из СССР завершила морковная помада, щедро нанесенная на губы. Мы в восторге от редкого снимка, который как ничто другое подтверждает происхождение Миллы Йовович.

«Простите, что в последнее время не постила ничего, у меня был тотальный отказ от соцсетей. Я сейчас, как и каждая беременная мамочка, занята», — подписала снимок актриса.

Йовович добавила, что активно занимается домашними делами, пока «в доме еще царит спокойствие перед появлением ребенка».

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28 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @millajovovich/Instagram
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Милла Йовович

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Старшая похожа на нее. Копия мамы.

  • Халатик действительно как выцветший советский) Зато Мила красавица, всегда добрые глаза и обаятельная улыбка, дочки очень хорошенькие, муж всегда с обожанием на неё смотрит.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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